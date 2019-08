De Wever legt laatste hand aan Vlaamse coalitiepuzzel

Vlaams Formateur Bart De Wever (N-VA) moet nog kiezen of hij doorgaat met Zweeds-bis of CD&V dumpt voor de sp.a. En hij moet nog uitmaken wie minister-president wordt: hijzelf of Jan Jambon.

Officieel heeft De Wever het Vlaams Belang donderdagavond tijdens een nieuw formatiegesprek nog niet gedumpt. Belang-voorzitter Tom Van Grieken drong er nog eens op aan elkaar niet te lossen. De Vlaamse formateur stelde dat hij werkt aan meerdere pistes, die hij zijn partij zal voorleggen. ‘Het Vlaams Belang en de N-VA horen samen in een coalitie met een derde partner als we het signaal van de kiezer niet willen negeren’, zei Van Grieken. Hij kreeg voor een Forza Flandria de steun van Jean-Marie Dedecker, op 26 mei de West-Vlaams lijstduwer voor de N-VA.

Er bestaat nog weinig twijfel dat het Vlaams Belang opzij wordt geschoven. Dat bevestigen meerdere bronnen bij de N-VA. Daar is te horen dat De Wever wellicht heel snel beslist, maar nog twee belangrijke knopen moet doorhakken. Kiest hij voor CD&V in een coalitie Zweeds-bis (met de N-VA en Open VLD) of ruilt hij CD&V in voor de sp.a om een Bourgondische coalitie op de been te brengen? Die combine van de N-VA, Open VLD en de sp.a is een afspiegeling van zijn eigen bestuursploeg in Antwerpen. Of De Wever de sjerp in Antwerp laat en zelf minister-president wordt, zou evenmin een uitgemaakte zaak zijn. De naam van Jan Jambon blijft circuleren.

Dilemma

In het coalitie-dilemma voerde Bourgondisch de voorbije dagen de boventoon. Open VLD-topper Vincent Van Quickenborne bracht donderdag een lofzang op Bourgondisch, tevens de samenstelling van zijn bestuursploeg in Kortrijk. Sp.a-voorzitter John Crombez hielp de Bourgondische optie een handje door een interne strijd over Vlaamse regeringsdeelname voorlopig in zijn voordeel te beslechten tegenover een kamp rond zijn voorganger Bruno Tobback.

Bij de N-VA zou er ook animo zijn voor een coalitie met de sp.a. Dat zou het mogelijk maken de lijn door te trekken naar het federale niveau, waar de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) aan de piste van paars-geel werken. De sp.a wordt beschouwd als het glijmiddel om de PS aan de tafel te houden met de N-VA.

Sociale accenten

De sp.a verloor net als de N-VA, Open VLD en CD&V de verkiezingen. Maar een Bourgondische coalitie heeft het voordeel dat ze geen business as usual is, zoals een Zweedse, een belangrijk punt voor de N-VA na de verkiezingszege van het Vlaams Belang. Daarnaast biedt ze De Wever de kans sociale accenten te leggen met ‘het warme Vlaanderen’. De uitbouw van een Vlaamse sociale welvaartsstaat - met hefbomen als kinderbijslag, zorg en armoedebestrijding - is een N-VA-stokpaardje en kan mogelijk ook de sp.a bekoren. Het Vlaams Belang portretteerde de N-VA in de aanloop naar de verkiezingen als een hardvochtige partij, die mensen langer wil doen werken en ouderen in de kou laat. Dat deed de N-VA pijn.

CD&V hoeft nog niet te wanhopen. Een Bourgondische coalitie heeft een bijna onwerkbare meerderheid van één zetel. Bij de N-VA luidt het dat krappe meerderheden tot de beste regeringen leiden. Ze vereisen een strakke regie die geen marge laat voor freewheelen. De N-VA past voor een heruitgave van het Zweedse kibbelkabinet en laat niet na de schuld daarvoor bij CD&V te leggen. Een extra motief om ze buiten te houden.