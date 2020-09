De Wever mag zesde mandaat als N-VA-voorzitter nastreven

De partijraad van N-VA legde zaterdag de officiële planning vast voor de driejaarlijkse interne verkiezingen. Op vraag van het partijbestuur heeft de partijraad in een geheime en schriftelijke stemming met 92,7 procent van de stemmen een statutaire afwijking goedgekeurd voor voorzitter Bart De Wever. Hij kan opnieuw deelnemen aan de verkiezingen.

Die afwijking is niet de eerste eerste. Volgens de partijstatuten is een N-VA-voorzitter gebonden aan het maximum van twee termijnen. De Wever leidt N-VA al sinds 2004 en verkreeg zo al drie keer eerder een uitzondering. Daardoor komt nu een zesde mandaat in het verschiet. De Antwerpse burgemeester zou de partij dan kunnen runnen tot 2023.