De Wever moet spitsroeden lopen in affaire-El Kaouakibi

Het gemak waarmee het Antwerpse stadsbestuur subsidies uitgedeeld heeft aan Sihame El Kaouakibi brengt nu ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) en het schepencollege in verlegenheid.

Als café Den Engel op de Grote Markt open zou zijn, zou aan de toog de affaire-El Kaouakibi over de tong gaan, net zoals dat bijna 20 jaar geleden het geval was met de Visa-affaire. Die leidde tot het ontslag van toenmalig burgemeester Leona Detiège (sp.a) en het Antwerpse schepencollege.

De vergelijking is al gemaakt, en het Vlaams Belang vraagt al het ontslag van de N-VA-schepenen Nabila Ait Daoud en Koen Kennis, maar in de affaire-El Kaouakibi is in tegenstelling tot in de Visa-affaire geen spoor van betrokkenheid of kwaadwilligheid bij het Antwerpse stadsbestuur gevonden.

De vraag is en blijft wel hoe het mogelijk was dat zoveel en zo eenvoudig subsidies naar Let's Go Urban zijn gevloeid, zonder veel controle. Daarom moeten Bart De Wever en de de N-VA nu spitsroeden lopen, nadat de affaire-El Kaouakibi eerder al grote schade heeft berokkend aan de liberale voorzitter Egbert Lachaert en Open VLD.

Collectieve verantwoordelijkheid

Dat El Kaouakibi buiten beeld overheidsgeld afwendde, pleit De Wever en co. niet vrij. 'Als je geld geeft aan iemand die een oplichter blijkt te zijn, draag je daar een politieke verantwoordelijkheid voor', zei De Wever in 'Terzake'. 'Maar hetzelfde geldt voor ongeveer alle partijen of CEO's van privébedrijven', zo voegde de Antwerpse burgemeester eraan toe, waarmee hij er een collectieve verantwoordelijkheid van maakte.

De ironie is dat zowat iedereen - van politici over CEO's tot het koningshuis - El Kaouakibi als rolmodel bejubelde, buiten De Wever . Het is geen geheim dat de Antwerpse burgemeester haar een 'jukebox vol buzzwords' noemde. Er was geen klik, hij wees ook elke uitnodiging om een evenement van Let's Go Urban bij te wonen van de hand.

De Wever kreeg geen signalen dat het fout liep. 'Wie had ooit kunnen vermoeden dat een vzw met een 'due diligence'-expert van de consultant Deloitte zo’n frauduleuze janboel zou zijn. Niemand vermoedde dat', is te horen in kringen van het Antwerpse stadsbestuur. De Wever stelde dan ook nooit een veto toen het stadsbestuur nog eens grote plannen maakte met El Kaouakibi.

Volgens de PVDA ging de Antwerpse subsidiekraan helemaal open nadat El Kaouakibi een brief aan de burgemeester had geschreven om meer geld te vragen voor het Urban Center, het zenuwcentrum van Let's Go Urban. Uit de audit van de stad blijkt dat de renovatie van het Urban Center op het Kiel aanvankelijk zo’n 1,9 miljoen euro zou kosten. Maar in juni 2018, enkele maanden voor de verkiezingen, schreef El Kaouakibi een brief naar het stadsbestuur, waarin ze aangaf dat er 4 miljoen euro nodig was.

'Voor 400.000 euro kan ik al rekenen op de steun van de Vlaamse regering', schreef ze. Maar van de stad had ze dus nog eens 1,6 miljoen euro nodig. Nog voor eind 2018 maakte het stadsbestuur al 1,2 miljoen euro vrij. En ook op de vraag van de raad van beheer in 2019 voor de resterende 400.000 euro was het antwoord positief.

Controle

Hoe meer geld naar Let's Go Urban vloeide, hoe minder controle er blijkbaar was. Volgens de audit heeft El Kaouakibi in totaal 202 facturen ingediend voor de 3,4 miljoen euro stedelijke subsidies die naar de verbouwingen gingen. Volgens de audit zijn slechts 71 daarvan helemaal in orde. Met 131 facturen was er een probleem, gaande van 'onduidelijk of roept kleine vragen op', over 'onterecht afgerekend' tot 'gemanipuleerd' en 'dubbel betaald'.

Voor 41 facturen, samen goed voor ongeveer 350.000 euro, is er volgens de audit een serieus probleem. Maar ook met de 90 overige facturen is dus nog niet alles in orde. Zo stelt de auditeur zich de vraag wat gebeurd is met de 27.029 euro voorschot voor een lift die nog altijd niet geplaatst is. Er worden ook vraagtekens geplaatst bij de betalingen aan de broer en zus van El Kaouakibi.

De les die De Wever trekt, is dat er meer werk moet worden gemaakt van het controlesysteem. 'De politieke verantwoordelijkheid lijkt me dan om te zorgen dat dit niet meer kan fout gaan', aldus De Wever. Zeker bij het uitbesteden van het bouwheerschap, zoals het geval was voor Let's Go Urban, moet er meer controle zijn. Want de betrokken stadsdienst liet zich gewoon om de tuin leiden.