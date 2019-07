De Wever paait sp.a en maakt CD&V nerveus

Een lek maakt duidelijk dat de Vlaamse informateursnota van Bart De Wever (N-VA) veel lekkers bevat voor de sp.a. Zo zet de N-VA druk op CD&V en Open VLD en houdt ze federaal alle opties open.

In zijn onderhandelingsnota heeft Vlaams formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever een passage opgenomen over het verlagen van de btw op elektriciteit. Hij is bereid om vanuit de Vlaamse regering federaal te lobbyen voor zo’n verlaging, meldde Het Laatste Nieuws gisteren. De verlaging van de btw op elektriciteit was een van de breekpunten van de sp.a. Eerder was al duidelijk dat in de nota wordt gesproken over het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg en het bevriezen van de rusthuisprijzen, nog twee sp.a-eisen.

Btw op elektriciteit

De passage over de verlaging van de btw op elektriciteit is opmerkelijk. In de campagne toonde de N-VA zich een grote tegenstander van zo’n verlaging (zie inzet). Door de maatregel toch in zijn onderhandelingsnota te zetten, doet De Wever een geste aan de sp.a. Hoewel de socialisten lieten verstaan dat ze na de tegenvallende verkiezingsuitslag in Vlaanderen niet willen besturen, blijft de informateur hen betrekken bij de Vlaamse formatie.

De Wever heeft nog altijd niet duidelijk gemaakt met welke partijen hij in zee wil gaan. Hij kan het zich permitteren om zijn tijd te nemen, want de Vlaams-nationalisten zijn in Vlaanderen incontournabel. De N-VA wil eerst een zicht krijgen op het federale speelveld. De partij hoopt nog altijd federaal te kunnen meebesturen en op Vlaams en federaal niveau dezelfde coalitie op de been te brengen.

Federaal tekenen zich twee mogelijke coalities af: een formule waarbij de PS en de N-VA elkaar tegemoetkomen of een paars-groene coalitie - eventueel aangevuld met CD&V en zonder de N-VA. Voor Open VLD en CD&V is paars-groen voorlopig geen optie, omdat zo’n constellatie in Vlaanderen geen meerderheid heeft. Al kan niemand uitsluiten dat ze er uiteindelijk komt.

Preformatienota

Op 29 juli presenteren de federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) een preformatienota, die meer duidelijkheid moet geven over wat federaal mogelijk is. Tot dan staan ook de Vlaamse onderhandelingen op een laag pitje. Om niemand een excuus te geven om de onderhandelingen op te blazen heeft De Wever voor elke partij wat lekkers in zijn onderhandelingsnota gestoken. Al zijn er voor elke partij ook enkele moeilijk te slikken punten.

De maatregelen in de nota waar de sp.a voorstander van is, zijn vaak ook hervormingen waarin de N-VA zich kan vinden. Na de verkiezingen kwam de partij tot de conclusie dat ze zich de voorbije jaren soms te hardvochtig heeft opgesteld. Met maatregelen zoals het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg of een lagere btw op elektriciteit kan dat beeld worden bijgesteld.

Ergernis

Sommige N-VA’ers zien de partij bovendien liever met de sp.a dan met CD&V in een Vlaamse regering stappen. Er is veel ergernis over de manier waarop de christendemocraten - en vooral Kris Peeters op federaal niveau - zich in de vorige legislatuur hebben opgesteld.

Door CD&V nu te laten wachten maken we in elk geval duidelijk dat wij de baas zijn en niet zij.

Bovendien gedraagt CD&V zich volgens de Vlaams-nationalisten nog altijd te veel als de dominante machtspartij. ‘Door CD&V nu te laten wachten maken we in elk geval duidelijk dat wij de baas zijn en niet zij’, merkt een partijkopstuk op.