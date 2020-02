De Wever roept op tot Vlaams front tegen PS

'Het kan niet dat een kleine partij als de PS haar wil oplegt', vindt de N-VA-voorzitter. Hij wijst erop dat Open Vld al in december 'geplooid' was en dat de druk op CD&V 'extreem groot' zal worden om ook te plooien. 'Ik lanceer een oproep om dat niet te doen', zegt De Wever.

Het is volgens hem onverantwoord voor Open VLD en CD&V om in een linkse regering te stappen, vooral omdat ze dan '"verloochenen wat ze in het Vlaams regeerakkoord hebben afgesproken'.