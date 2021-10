De Wever sluit hogere klimaatlasten op middenklasse uit

De Vlaamse regering heeft ook zondag nog geen akkoord bereikt over bijkomende klimaatmaatregelen. De komende dagen wordt het werk voortgezet. Alleen als er een deftig klimaatplan op tafel ligt, wil minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) afreizen naar de klimaattop in Glasgow.

Lastenverhogingen

Op VTM Nieuws benadrukte N-VA-voorzitter Bart De Wever dat maatregelen niet mogen leiden tot lastenverhogingen voor de middenklasse. Dat is ook de reden waarom een slimme kilometerheffing voor zijn partij geen optie is, zei hij. Bovendien gaat de elektrificatie van het wagenpark zo snel dat zo'n heffing binnen een paar jaar misschien niet meer nodig zal zijn, zo klonk het.

Wat eveneens op tafel ligt, zijn maatregelen om de CO2-uitstoot in de landbouw te doen dalen. De Wever benadrukte wel dat zulke maatregelen dan sociaal 'enorm goed begeleid moeten worden'. 'Maatregelen mogen niet ten koste gaan van het inkomen van de landbouwers. Wij willen de landbouw niet kapot en de landbouwer niet failliet', aldus de N-VA-voorzitter, die meteen ook de hand uitstak naar CD&V in dit dossier.

Kernenergie

De N-VA-voorzitter herhaalde meteen ook eens zijn pleidooi voor het behoud van kernenergie en richtte daarbij zijn pijlen op Groen en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). 'Kernenergie is de optie van de toekomst. There is no alternative', zo klonk het. Indien het tot een sluiting van alle centrales komt, zullen de elektriciteitsprijzen stijgen en de bevoorrading slinken, waarschuwde hij. 'Premier De Croo moet nu ingrijpen', klonk het.