De Wever sust over hogere autotaks

Bart De Wever (N-VA) noemt het klinkklare onzin dat een geplande hervorming van de wagenbelasting de Vlaamse automobilist diep in zijn portemonnee zal treffen.

De N-VA-voorzitter deed zelf aan damagecontrol nadat onrust was ontstaan over een geplande ingreep in de autobelasting in zijn startnota voor de Vlaamse coalitiegesprekken. De autofederatie Febiac veroorzaakte in de Mediahuis-kranten deining door uit te pakken met eigen rekenwerk over de fors hogere factuur door De Wevers hervorming. Die heeft als doel ‘het wagenpark te vergroenen door de invoering vanaf 2020 van de nieuwe Europese verbruik- en emissietest WLTP’.

Die WLTP staat voor een nieuwe manier om de uitstoot en het verbruik te meten. Ze wordt ook de nieuwe Europese norm. WLTP is de reactie op een groot schandaal in de Europese auto-industrie, waarbij grote merken sjoemelden met de uitstootnormen. Volgens Febiac zal de nieuwe test ertoe leiden dat de autotaksen fors stijgen.

De inschrijvingstaks op een middenklassewagen zou bijvoorbeeld stijgen van 357 naar 850 euro. Het effect zal contraproductief zijn, stelt Febiac, omdat mensen langer in hun vuile wagen zullen rijden in plaats van een schoner exemplaar aan te schaffen.

'Onzin'

Uitgerekend de industrie die gesjoemeld heeft en de aanleiding is voor deze belastinghervorming, komt onterecht paniek zaaien N-VA-voorzitter Bart De Wever

Bart De Wever noemde dat onzin in het ‘VTM Nieuws’. ‘Uitgerekend de industrie die gesjoemeld heeft, waardoor er grote onzekerheid is en Europa ons met nieuwe normen verplicht tot een fiscale hervorming, komt nu paniek zaaien. Terwijl in mijn nota letterlijk staat dat het de bedoeling is de factuur gelijk te houden’, zei hij.

‘Natuurlijk, als je de nieuwe CO2-normen binnen het huidige fiscale kader doortrekt, kom je tot fantastische verhogingen. Maar we hervormen net om te vermijden dat dit soort stijgingen kunnen. Wie nu rondrijdt, zal van de hervorming niks merken. Mensen moeten vanaf 2021 wel kijken naar de uitstoot van hun wagen. Als ze het slim aanpakken, zullen ze er zelfs voordeel uithalen.’

De hervorming trekt de lijn door van de vorige Vlaamse regering. Die vergroende de verkeersbelasting door zowel de jaarlijkse rijtaks als de inschrijvingstaks aan te passen aan de uitstoot.

Geen toeval

Het is geen toeval dat De Wever zelf de communicatie in handen neemt. De partij, waarvan de achterban allergisch is aan belastingverhogingen, herstelt nog van de eerdere averij over de autotaksen. De N-VA kwam voor de verkiezingen onder vuur te liggen over een geplande invoering van een kilometerheffing. Toen scenario’s uitlekten over de kostprijs ervan, begon het Vlaams Belang een georkestreerde campagne tegen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en diens ‘Ben-taks’. Het deed N-VA zoveel pijn dat de partij besloot de bocht te maken. Ze zegde alle steun aan de kilometertaks op. Het Vlaams Belang zet nu via sociale media opnieuw de roeptoeter aan over ‘een nieuwe platte autotaks voor de gewone Vlaming’.

Net nu circuleren berichten dat CD&V de kilometerheffing weer op tafel legt. Daar klinkt het dat de heffing ter sprake kwam in de werkgroep over klimaat. Maar de invoering wordt niet hier en nu geëist. Het standpunt van de partij blijft dat de doelstellingen rond klimaat gehaald moeten worden, maar dat opengelaten wordt hoe dat moet gebeuren. De kilometerheffing kan daar een element in zijn, maar het heeft weinig zin die nu zomaar in te voeren, zonder eerst fors meer in te zetten op de uitbouw van het openbaar vervoer, valt te horen.

Dedecker

De Wever kreeg een vermanende vinger uit eigen rangen. Jean-Marie Dedecker, die geen N-VA-lid is maar op 26 mei verkozen raakte als lijstduwer op een N-VA-lijst, stelde in ‘Terzake’ garanties van de partijtop te hebben gekregen dat autorijden in geen geval duurder wordt. Dedecker, wiens kritiek op Weyts de kilometerheffing hielp kelderen, ligt weer dwars, nadat hij als enige openlijk was blijven aandringen zich vast te klinken aan Vlaams Belang voor de nieuwe Vlaamse coalitie.