De Wever wacht nog met Vlaamse formatie

Vlaams formateur Bart De Wever zegt in een mededeling dat het 'verstandig' is nog geen formele Vlaamse formatie op te starten, zolang er federaal geen schot in de zaak komt.

Bart De Wever bezorgde dit weekend een Vlaamse onderhandelingsnota aan CD&V, Open VLD en sp.a, maar laat nu weten dat hij de Vlaamse formatiegesprekken op een laag pitje zet. 'Uit elk gesprek met iedere partij bleek hoe zwaar de federale toestand als een slagschaduw over de Vlaamse formatie hangt. Elke partij wenst meer zekerheid over hoe de federale formatie verder kan verlopen in functie van het vertrouwen dat men moet stellen in een mogelijke Vlaamse coalitie', zegt De Wever.

Dat er federaal geen duidelijkheid komt, bemoeilijkt volgens De Wever zelf zijn opdracht. Hij zet de Vlaamse formatiebesprekingen op een laag pitje, in afwachting van een federale versnelling. 'We vernemen dat de federale informateurs de komende weken alles op alles gaan zetten om vorderingen te maken. Derhalve is het verstandig nog geen formele Vlaamse formatie op te starten in deze periode', luidt het in een mededeling.