De Wever wil nog vijf gekende misdaadclans aanpakken

De waarheid is dat de Assyrische clan die nu opgerold is, op zijn retour was', zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Er zijn zeker nog een vijftal clans die we met naam en toenaam kennen. We weten ook waar die zitten.'

Dat zei de burgemeester van Antwerpen op de lokale zender ATV.

Justitie in Antwerpen rolde de voorbije weken een misdaadbende op rond een aantal clans met Turks-Assyrische roots. Binnen dat onderzoek kwamen de speurders ook Melikan Kucam op het spoor, het N-VA-raadslid dat sjoemelde met reisdocumenten voor christelijke vluchtelingen uit Syrië.

Kali-team

De grootschalige acties van de voorbije weken om de criminele familie Y. op te rollen zijn mede het werk van het Kali-team, waarin specialisten van de politie en andere controlediensten onder één dak worden samen gezet. En in 2018 werd de familie A. ook een zware slag toegebracht. Politie en inspectiediensten zijn eind juni vorig jaar samen binnengevallen in de vijf Antwerpse viswinkels van de familie A., beter bekend als de Visboeren. Een aantal leden van de familie werden opgepakt wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en drugshandel.

De Antwerpse burgemeester waarschuwt voor te groot optimisme. ‘Er is nu een clan (de familie Y) opgerold, dat is spectaculair nieuws geweest. Dat is heel nuttig. Maar feit is wel dat er meerdere van dit soort clans zijn. Er zijn zeker nog een vijftal clans die we met naam en toenaam kennen. We weten ook waar die zitten.'

Doorlichting

De Wever heeft intussen besloten het Kali-team te laten doorlichten. Het Antwerpse stadsbestuur laat dat doen door professor Charlotte Colman, criminologe aan de Universiteit Gent. In totaal bestaat het Kaliteam uit tachtig mensen. Het was de eerste taskforce van dergelijke omvang en over zo veel disciplines heen in ons land wordt samengebracht om een specifiek misdaadfenomeen, in dit geval de georganiseerde drugscriminaliteit, te bestrijden.

Burgemeester De Wever wil weten of de verschillende diensten in dat Kali-team wel goed samenwerken. ‘Tussen droom en daad staan nog heel wat wetten en praktische bezwaren in de weg’, zei De Wever zaterdag op ATV. ‘Daarom hebben wij professor Colman gevraagd dat team op te volgen. Werkt die multi-agency approach?’

Tussen droom en daad staan nog heel wat wetten en praktische bezwaren in de weg. Daarom hebben wij professor Colman gevraagd het Kali-team op te volgen. Bart De Wever Burgemeester Antwerpen