De diplomafabriek staat onder druk

‘HOGER ONDERWIJS IS VERSPILLING’

In de Angelsaksische wereld gooide de Amerikaanse econoom Bryan Caplan met zijn boek ‘The Case against Education’ een knuppel in het onderwijshok. Daarin betoogt hij dat het hoger onderwijs een verkwisting van tijd en geld is. Een academische opleiding bereidt studenten volgens hem niet voor op de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt vertrouwt er eenvoudigweg op dat wie academisch succesvol is tot een productieve, loyale en intelligente werknemer uitgroeit. Dat zowel studenten als de overheid daar jaarlijks miljarden aan spenderen, vindt hij een gigantische verspilling. Op basis van een karrenvracht statistieken toont Caplan aan dat werkgevers hun toekomstige werknemers op een veel goedkopere manier kunnen vinden, bijvoorbeeld via goede sollicitatietesten.

Zo’n vaart loopt het in Vlaanderen niet. Een diploma mag dan al niet meer de gouden wikkel zijn waarmee Sjakie zijn chocoladefabriek kan binnenstappen, het is nog steeds handig om te hebben. ‘Het toenemend belang van levenslang leren sluit het belang van een sterke basisopleiding niet uit’, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). ‘Een sterke basis is belangrijk om je tijdens je carrière te kunnen ‘heruitvinden’. In landen met een traditie van levenslang leren, zoals Scandinavië, ligt het aandeel mensen met een hoger diploma nog iets hoger dan bij ons.’