De enige partijvoorzitter die op rozen zit

Tom Van Grieken heeft een missie, blijkt opnieuw uit zijn boek 'En nu is het aan ons'. De voorzitter van het Vlaams Belang wil het verhaal schrijven van het Vlaams Belang als een beleidspartij, die in 2024 als grootste partij van Vlaanderen de macht grijpt.

Volgens Van Grieken kent de levensloop van partijen zoals het Vlaams Belang ter rechterzijde drie stappen. Eerst is er het verzet, de extreemrechtse partij die er de beuk inzet, zoals Filip Dewinter een eerste keer het Vlaams Belang naar ongekende hoogtes heeft gestuwd. Daarna volgen de copycatversies, zoals PVV-leider Geert Wilders in Nederland of N-VA-boegbeeld Theo Francken. In de derde fase levert het Vlaams Belang als beleidspartij zelf ministers, zoals de radicaal-rechtse Matteo Salvini, die vicepremier was in Italië.

Aha-erlebnis

'En nu is het aan ons' is de vlag waarmee Van Grieken de opmars naar de macht wil inzetten. 'Ons' komt van Wilders en was voor Van Grieken een aha-erlebnis. Een woord dat 'als geen ander beter het wij-gevoel van het verbindend nationalisme omschrijft', zegt de voorzitter van het Vlaams Belang, die blaakt van vertrouwen. 'Ons' dekt dezelfde lading als 'eigen volk eerst', maar klinkt minder agressief. Uit postelectoraal onderzoek blijkt dat het succes van het Vlaams Belang nog altijd nauw samenhangt met het antimigrantendiscours, waarmee Dewinter de partij van de ene verkiezingsoverwinning naar de andere stuwde.

Dat electorale goudklompje laat Van Grieken niet los, maar de voorzitter beseft dat hij moet slagen waar Dewinter faalde. Alleen als het Vlaams Belang mee kan besturen, kan de partij relevant blijven. Dewinter is nu veeleer een blok aan het been. Hij scoort met zijn ranzig discours nog altijd goed in Antwerpen, maar doet zijn partij geen goed. Net zoals Francken goed scoort, maar de N-VA geen goed doet. Het is een vergelijking die Van Grieken in besloten kring zelf maakt.

Nu zullen we ook de lage-emissiezones ten grave dragen. Tom Van Grieken Voorzitter Vlaams Belang

Van Grieken probeert nieuwe thema's aan te snijden, van migratie tot mobiliteit. Zelf pakt hij er graag mee uit dat het Vlaams Belang vanuit de oppositie het rekeningrijden heeft gekelderd. 'En nu zullen we ook de lage-emissiezones ten grave dragen', klinkt het.

Goudader

Hij heeft goed geluisterd naar de socioloog Marc Elchardus, die in zijn boek 'Voorbij het narratief van neergang' aangeeft dat een ruime meerderheid van het jonge electoraat op de lijn zit waarop Van Grieken het Vlaams Belang stap na stap heeft gezet: socio-economisch links en cultureel conservatief. Voeg daar het anti-establishmentprofiel aan toe, en je hebt een goudader. 'Alle negativiteit wordt geconcentreerd en opgezogen door wie niet bezoedeld is door deelname aan de macht', zo omschrijft een toppoliticus het succes van het Vlaams Belang.

Van Grieken pakt dat goed aan, zo wordt op zowat alle partijhoofdkwartieren knarsetandend toegegeven. Net zoals De Wever bij de 'imperial overstretch' van de N-VA op zoek ging naar expertise om de flanken af te dekken, wil Van Grieken ook expertise binnenhalen om als beleidspartij stevig te staan.

'We staan klaar om te regeren, maar we bouwen intussen ook verder aan onze professionele politieke kaders. We zijn al maanden bezig met een uitgebreid sollicitatieproject om jong talent, specialisten en deskundigen aan te trekken, net als enkele hoge ambtenaren, maar ook verschillende young professionals.'

Nieuwe partij