'De hele wereld wil zich in Dubai laten zien'

Voor ondernemers zijn er redenen genoeg om aanwezig te zijn op de Vlaamse week op de Expo in Dubai. Maar dat het evenement weinig duurzaam is, wringt.

Een stevige delegatie van Vlaamse ondernemers zakt deze week af naar de wereldtentoonstelling in Dubai. In en rond het Belgisch paviljoen op de Expo troepen ze samen voor seminaries, netwerkevenementen en informele babbels. Alleen al in het kielzog van de werkgeversorganisatie Voka en de zelfstandigenunie Unizo volgen 350 bedrijven.

Het gaat om een bont allegaartje: van de siliconenproducent Soudal over een hoop zelfstandigen tot het communicatiebureau Duval Union en de vastgoedbeheerder Concordia. De redenen voor hun reis naar Dubai zijn even divers.

'Door gewoon tussen de paviljoenen op de Expo te lopen doe je inspiratie op', zegt de textielonderneemster Julie Lietaer. Circulair werken - met het hergebruiken van stoffen - wordt voor haar almaar belangrijker, maar omdat Vlaanderen te klein is, moeten internationale banden gesmeed worden. 'De Belgian Beer Bar is daarvoor ideaal', grapt ze.

Karel Devos en Rudi Labeau van Bexco zijn in Dubai omdat de Oost-Vlaamse touwproducent genomineerd is voor de Blue Innovation Award. Bexco ontwierp een drijvend touw, dat handig is voor het verslepen van drijvende windturbines op zee. 'Je wil in de picture komen bij andere bedrijven. Dit is een uitgelezen opportuniteit om potentiële klanten te ontmoeten, zoals de baggeraars Jan De Nul of DEME', zegt Rudi Labeau. Ook DEME, naast baggeraar pionier in drijvende windmolens, is afgereisd naar Dubai.

Zien en gezien worden

Voor Paul Van Eynde van de Leuvense fondsbeheerder Capricorn is het zaak 'te connecteren, met elkaar te spreken en van elkaar te leren'. Sommige deelnemers hebben daar twee langeafstandsvluchten in amper drie dagen tijd voor over. 'De hele wereld wil zich hier nu eenmaal laten zien.'

Met andere Vlaamse ondernemers banden aanhalen, loont volgens Van Eynde evenzeer de moeite. Vooral spelers uit andere sectoren, zoals het textielbedrijf van Lietaer. 'Als ik met andere investeerders wil praten, blijf ik wel in België', zegt hij.

Aanwezig zijn op de Expo is ook zien en gezien worden. 'Door hier te zijn, toon je aan andere ondernemers dat je je blik naar de wereld en de toekomst hebt. Het gaat hier over duurzaamheid en mobiliteit. Ondernemingen moeten mee in dat verhaal', zegt Van Eynde.

De sjeik veranderen

De sjeik veranderen kan ik niet, investeren in bedrijven die het goed met de wereld voorhebben wel. Paul Van Eynde Leuvens fondsbeheerder Capricorn

Op de Expo wordt duurzaamheid gepredikt, maar in Dubai lijkt daar in de praktijk weinig van in huis te komen. De verkoeling - buiten is het 35 graden - gebeurt via stroom opgewekt door olie. Soms wordt zelfs airco aangedragen om gasten in de buitenlucht te verkoelen. Wringt dat niet? Toch wel, geven ze aan, maar de voordelen primeren. 'Je moet je zorgen maken over wat je kan beïnvloeden. De sjeik veranderen kan ik niet, investeren in bedrijven die het goed met de wereld voorhebben wel', zegt Van Eynde.