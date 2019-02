De linkse kaping van de klimaatmarsen

De linkse organisaties die al jaren storm lopen tegen de centrumrechtse coalities hebben in het spoor van Anuna De Wever en de klimaatspijbelaars de scalp van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) aan hun gordel hangen.

Het plannetje van CD&V om het klimaatbeleid van haar Vlaamse minister Joke Schauvliege op katholieke scholen uit te leggen is in duigen gevallen. De partij wilde het netwerk van het katholiek onderwijs inschakelen voor een tegenoffensief tegen de kritiek van de klimaatspijbelaars en -betogers. Maar dat was buiten de klimaatbeweging gerekend. Schauvliege kwam ten val nadat de milieu-vzw Climaxi die ijvert voor het klimaat en sociale rechtvaardigheid haar speech voor het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) over een ‘georkestreerde campagne’ tegen haar online gezet had.

Climaxi is een onderdeel van een bijzonder brede klimaatcoalitie. Daar heeft - o ironie - de christelijke zuil mee de schouders onder gezet. Het gaat over de christelijke werknemersorganisatie Beweging.net (het vroegere ACW) en de christelijke vakbond ACV, maar bijvoorbeeld ook de jeugdbewegingen Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chiro en de Gezinsbond maken deel uit van de klimaatcoalitie, die achter de klimaatbetogingen schuil gaat.

Bij CD&V vindt men dat geen probleem. Integendeel. ‘Er is een breed draagvlak voor het klimaat. Dat is ook de reden waarom de christelijke zuil en CD&V betrokken zijn. Het rentmeesterschap zit in ons DNA’, aldus CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck. Met dat rentmeesterschap, een speerpunt van de christendemocratische ideologie dat op de site van CD&V onder het luik ‘Wij en Planeet Aarde’ te vinden is, bedoelt de partij dat de mens verantwoordelijk is voor een goed beheer van het milieu. Die moet als erfenis kwalitatief doorgegeven worden aan de volgende generaties.

Tandengeknars

Niet dat CD&V zomaar op haar zij rolt voor de klimaatbeweging. De kritiek op Schauvliege door de klimaatspijbelaars en het 17-jarige boegbeeld Anuna De Wever leidde tot tandengeknars binnen de partij. Er werd al gauw gesuggereerd dat Anuna en co. gestuurd werden door allerlei organisaties, met een (politieke) agenda. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) merkte op dat de ‘bosbrossers’ door de klimaatorganisaties is afgeraden kernenergie ter sprake te brengen als CO2-neutrale energiebron, omdat dat niet in hun agenda past.

Het is niet correct dat alles gemanipuleerd is. Wel proberen bepaalde groepen met hun agenda de klimaat beweging voor hun kar te spannen. Steffen Van Roosbroeck CD&V-woordvoerder

Het is duidelijk dat CD&V niet verder wil gaan in de samenzweringstheorie van Schauvliege. De partij wil de nieuwe generatie klimaatbetogers niet opgeven. ‘We moeten daar eerlijk in zijn: het is niet correct te beweren dat het allemaal gemanipuleerd is. Bepaalde groepen proberen met hun eigen agenda de klimaatbeweging voor hun kar te spannen. Maar het basisengagement van die jongeren is authentiek.’

De klimaatcoalitie opereert als een koepel van tientallen groepen. Die hebben elk hun eigen accenten. Sommige zijn puur met natuur of milieu bezig, terwijl andere zich focussen op ontwikkelingshulp, solidariteit of de strijd tegen ongelijkheid.

De klimaatcoalitie werkt nauw samen met Climate Express. Die organiseerde de recente, grote klimaatbetogingen ‘Rise for the Climate’ op zondag. De klimaatcoalitie biedt advies en logistieke ondersteuning aan De Wever en de klimaatspijbelaars van ‘Youth for climate’, die de voorbije weken op donderdag betoogden in Brussel. De Wever riep haar generatiegenoten op vandaag niet alleen in Brussel, maar overal op straat te komen.

Greta Thunberg

Schauvliege kwam in het vizier van de klimaatspijbelaars na een bijzonder onhandige poging tot politieke recuperatie. Schauvliege verklaarde zich gesterkt te voelen door de klimaatbrossers om door te zetten. Dat had een averechts effect. Anuna en co. lieten verontwaardigd weten dat zij niet voor, maar tegen het beleid van Schauvliege actievoerden.

De Wever reageerde prompt opnieuw met een officiële persmededeling op Schauvlieges bewering dat haar klimaatacties allerminst spontaan zijn, en dat er een groter netwerk achter schuilgaat. ‘Het 16-jarige Zweedse meisje Greta Thunberg is de grote inspirator van alle klimaatspijbelaars in Europa, ook van die van onze beweging. Onze verontwaardiging is ontstaan rond de keukentafel, waar we beslisten iets te doen. Het gaat slecht met het klimaat, we zijn kwaad en dat willen we tonen’, aldus Youth for Climate.

Lang niet iedereen is even overtuigd van de grassrootsbeweging die rond De Wever is ontstaan.

Thunberg besloot in augustus elke vrijdag te spijbelen en post te vatten voor het parlement in Stockholm om de Zweedse politici tot actie tegen de klimaatverandering te bewegen.

Er wordt wel niet ontkend dat er ook banden gesmeed worden. De milieu-ngo Greenpeace geeft toe dat Anuna input is komen vragen voor tv-debatten en gesprekken met politici. ‘Wij hebben onze analyse van het klimaatbeleid gegeven, maar vooral gezegd dat ze zichzelf moest blijven’, liet Joeri Thijs van Greenpeace in Het Laatste Nieuws optekenen.

Lang niet iedereen is even overtuigd van de grassrootsbeweging die rond De Wever is ontstaan. Er wordt erop gewezen dat haar vader stadsplanner is in Antwerpen. Dat kan banden doen vermoeden met de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck. Hij is door Anuna gecontacteerd om in naam van de jongeren een klimaatpanel met klimaatwetenschappers op te richten.

Samenzweringstheorie

Meer nog wordt vanuit rechtse hoek via sociale media verspreid dat haar moeder, Katrien Van der Heyden, via haar consultancybedrijf Nesma opdrachten kreeg van Chantal Pauwels toen die in Antwerpen Agalev-schepen van Gelijke Kansen was. Van der Heyden zou zelfs actief zijn als speechschrijver voor de groenen. Maar dat wordt door de woordvoerder van de partij afgedaan als fake news. ‘Van die samenzweringstheorie klopt niets. De moeder van Anuna heeft nooit voor ons gewerkt. De motivatie van de jongeren is louter een gevolg van falend beleid. Vlaanderen en België hebben geen enkele klimaatdoelstelling gehaald. De CO2-uitstoot is sinds 2014 zelfs weer gestegen.’ Groen wijst er fijntjes op dat Van der Heyden met haar bedrijf niet voor Groen, maar voor CD&V gewerkt heeft.

Ik ben ontsteld over de aantijgingen dat mijn bedrijf achter de schermen zou betaald worden of te maken zou hebben met Groen. Dat is onwaar. Katrien Van der Heyden moeder Anuna De Wever

Van der Heyden voelde zich gisteren genoodzaakt te reageren op de speculaties. ‘Ik ben ontsteld over de aantijgingen dat mijn bedrijf achter de schermen zou betaald worden of te maken zou hebben met Groen. Dat is onwaar. Mijn eenmansbedrijf Nesma Consulting werkt rond gender, diversiteit en gelijke kansen, en organiseert opleidingen in de privésector en bij overheidsdiensten. Ik stel me daarbij uitdrukkelijk apolitiek op. Maar ik vind het prima dat mijn dochter wil vechten voor een beter klimaat. Ik heb mijn drie kinderen opgevoed tot sociale en geëngageerde burgers.’

Ook kleinere, minder bekende organisaties hebben onderdak gevonden bij de klimaatcoalitie. Daartoe behoren ook groene en extreemlinkse activisten. Bij Climaxi, die de Schauvliege-speech online zette, waren tot maart vorig jaar Sarah Hutse en Wiebe Eekman bestuurder. Hutse stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Groen in Herzele, terwijl Eekman actief is bij de PVDA. Medewerker Filip De Bodt is gemeenteraadslid voor Groen in Herzele en duikt net als andere mensen van Climaxi op op de linkse site De Wereld Morgen, die de speech van Schauvliege oppikte.

De PVDA duikt ook elders op. Gewezen Climate Express-voorzitter Natalie Eggermont kwam vorige maand aan boord bij de extreemlinkse partij.

Sms'jes

Daarnaast is er de rol van Act for Climate Justice. Die zette een actie op touw om de ministers van Klimaat, onder wie Schauvliege, te bestoken met sms’jes, mails en telefoons. Daarvoor werd een professionele campagne op poten gezet, met een te scannen QR-code en een affichecampagne in zeven grote Belgische steden. Volgens Schauvliege kon ze door de sms-lawine niet meer met haar gezin communiceren, waardoor ze de trappers verloor. Dat heeft geleid heeft tot haar geblunder over complotten en de Staatsveiligheid. ‘Ik heb dat in mijn twaalfjarige carrière nog niet meegemaakt’, zo gaf ook partijgenote Hilde Crevits te kennen dat die actie van Act for Climate Justice ongezien is.

Een van de woordvoerders van Act for Climate Justice is Arno Kempynck, een beroepsactivist. Hij is de gedelegeerd bestuurder van Vrienden van Hart boven Hard, de vzw die de acties van Hart boven Hard overkoepelt. Kempynck is daarnaast bestuurder bij het Antwerpse anarchistische collectief Scheld’Apen. Het linkse burgerinitiatief Hart boven Hard organiseerde in 2015, 2016 en 2017 de Grote Parade-betogingen, als reactie op het ‘hardvochtige besparingsbeleid’ van de rechtse regeringen.