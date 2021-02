De man die Leopold Lippens in Knokke moet doen vergeten

Het schepencollege van Knokke-Heist heeft eerste schepen Piet De Groote voorgedragen als nieuwe burgemeester. De advocaat moet het levenswerk van de overleden Leopold Lippens voortzetten.

Voor het eerst sinds 1979 krijgt Knokke-Heist een nieuwe burgemeester. Het schepencollege van de kustgemeente heeft eerste schepen Piet De Groote zaterdag aangeduid als opvolger van Leopold Lippens. De graaf, die Knokke uitbouwde tot een exclusieve badplaats, overleed vrijdag op 79-jarige leeftijd aan leukemie.

De aanduiding van De Groote is geen verrassing. De advocaat, eerste schepen sinds 2017, gold al jaren als rechterhand en kroonprins van Leopold Lippens. Net als de graaf was De Groote een partijloos lid van de lokale lijst Gemeentebelangen (met leden van Open VLD en CD&V). Door de ziekte van Lippens nam De Groote sinds november al grotendeels de taken van de burgemeester over. Volgens Het Laatste Nieuws belde Lippens de eerste schepen twee dagen voor zijn dood nog op. 'Piet, het gaat niet goed. Jij moet mijn taken overnemen', zei Lippens.

De 54-jarige De Groote is een stemmenkanon in Knokke-Heist. Bij zijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 haalde de advocaat vanop plaats 26 zodanig veel stemmen dat hij meteen een schepenmandaat kreeg. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 haalde hij met 3.495 stemmen de beste score na de ongenaakbare graaf Lippens.

Amateurvoetbal

Piet De Groote komt uit een politiek nest. Zijn vader Joseph De Groote was zelf meer dan 22 jaar schepen in Knokke, ook onder burgemeester Leopold Lippens. Joseph De Groote, die vorig jaar overleed, stond in de volksmond gekend als Tjeppen Spekke omdat hij lange tijd een patisserie runde. Net als zijn vader is Piet De Groote erg actief in het verenigingsleven. Zo is hij sinds 2007 voorzitter van de amateurvoetbalclub KFC Heist uit tweede provinciale.

De Groote treedt in grote voetsporen. Door zijn enorme populariteit won Lippens de verkiezingen met almaar hogere scores. In 2018 haalde de lijst Gemeentebelangen meer dan 70 procent van de stemmen in Knokke-Heist. De enige concurrentie komt van de N-VA van Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA).

Bovendien tekende Lippens allerlei ambitieuze plannen voor de komende decennia uit. Zo zijn er plannen voor een nieuw ondergronds casino, komt er een imposant glazen paviljoen op een heraangelegd Albertplein en verhuist de gemeenteraadszaal naar het Community House, een kleurrijke toren van 45 meter hoog. 'Knokke-Heist moet ook in de toekomst de parel aan de Noordzee blijven', schrijft Piet De Groote op zijn website. 'De gemeente waar ik gelukkig ben, en waar elke dag fier onze vlag wappert in de wind.'