De minister die niet kan winnen...

Corona bezorgde Wouter Beke (45), die al meegaat van toen Yves Leterme hem in 2003 ondervoorzitter maakte, de slechtste week in zijn politieke carrière.

Beke is niet alert genoeg geweest toen de eerste signalen kwamen dat het niet gelukt was om corona buiten te houden. Bjorn Rzoska Fractieleider groen

‘Beke heeft bij het uitbreken van corona snel gehandeld door de rusthuizen in lockdown te zetten’, zegt Groen-fractieleider Bjorn Rzoska. ‘Maar in mijn ogen is hij daarna niet alert genoeg geweest toen de eerste signalen kwamen dat het niet gelukt was om corona buiten te houden. Er zijn tien dagen verloren gegaan, waarbij de strategie onduidelijk was.’

Beke weerlegt die kritiek. Al weken klopt hij dagen van 18 uur, bestelt hij mondmaskers aan de lopende band, dringt hij bij de federale overheid aan op testen, laat hij stokerijen handgel maken en overlegt hij voortdurend met het veld. Een blinde ziet dat het gestuntel met maskers en testen een wereldwijd probleem is. En de virologen zijn verdeeld over de juiste teststrategie.

Kritiek uit eigen rangen

Het pijnlijke voor CD&V is dat de kritiek niet alleen van de oppositie komt, maar vooral uit zorginstellingen die tot de christelijke zuil behoren. En dat het gezicht ervan, topvrouw Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, tot voor enkele jaren kabinetschef was van Jo Vandeurzen, de voorganger van Beke. Dat Cloet dinsdag in het tv-journaal kwam zeggen dat ze hulp had gevraagd aan minister-president Jambon (N-VA) was ‘adding insult to injury’. CD&V’ers klinken korzelig. ‘Cloet staat onder geweldige druk van haar instellingen en moet dat ventileren naar boven toe. Maar ze moet toch weten vanwaar ze komt.’

Beke reageerde prompt met een tienpuntenplan en een taskforce. En opvallend: terwijl hij blijft benadrukken dat topmanager Karine Moykens gewoon de ‘voorzitter’ van die taskforce is, werd vanuit CD&V wel degelijk het woord ‘crisismanager’ in de markt gezet. Al sinds maandag wordt intern carré gevormd rond Beke. Het trio Hilde Crevits, Joachim Coens en Raf Suys heeft zichzelf als opdracht gegeven hem niet te laten sneuvelen. Ook Jo Vandeurzen zou zijn contacten in het werkveld aanspreken.

Vuurlinie De focus van de coronacrisis heeft zich van de ziekenhuizen naar de woon-zorgcentra verlegd. Dinsdag maakte het aantal overlijdens plots een enorme sprong, omdat er vertraging bleek te zitten op de rapportering vanuit de rusthuizen. Dat het dodental oploopt tot boven 3.000, hakt er stevig in. Als Vlaams minister van Welzijn kwam Wouter Beke in de vuurlinie te staan.



Boekhouder Beke krijgt het verwijt dat hij niet alert genoeg gereageerd heeft op de alarmkreten vanuit het werkveld. Toen hij een storm veroorzaakte met zijn besparingen op preventie - bijvoorbeeld bij de zelfmoordlijn - klonk het dat hij zich als een boekhouder gedraagt. Nochtans heeft Beke wel voeling met de zorgsector. Zijn vader was huisarts, zijn moeder runde in Leopoldsburg een dagcentrum voor gehandicapten.



Wallonië en Brussel Beke staat onder zware druk, maar blijft strijdvaardig. Met een tienpuntenplan en een taskforce hoopt hij het tij alsnog te keren. Intussen is duidelijk dat Vlaanderen niet alleen is. In de Waalse en Brusselse rusthuizen is de toestand nog erger en is de rapportering onvollediger. ‘In plaats van te roepen, zouden de sp.a en Groen beter kijken naar wat hun confraters in de andere regio’s doen’, klinkt het in de entourage van Beke.

Feit is dat Vandeurzen Beke geen cadeau heeft gedaan toen hij vorig najaar de sleutels van het kabinet doorgaf. Alle ervaren rotten volgden hun oude baas naar het werkveld. ‘Beke moest met een leeg kabinet beginnen. Daar betaalt hij nog altijd de prijs voor.’

Sowieso was Welzijn niet de portefeuille waar Beke en CD&V op gehoopt hadden. Het budget stijgt de komende vijf jaar dan wel met 2 miljard, maar eerst moet nog stevig gesnoeid worden, wat de voorbije maanden herhaaldelijk pijnlijk duidelijk werd. CD&V reed in de onderhandelingen over Jambon I dan ook voor een tweede termijn Onderwijs voor Hilde Crevits, maar de N-VA eiste het departement op. Crevits koos finaal voor Werk, Beke nam de bom binnen.

De Limburger wist snel waar hij aan toe was: ‘Ik besef dat ik nooit genoeg kan doen.’ Dat hij intern werd afgemaakt als een zelfbediener, maakte de zaak nog pijnlijker. Door de zware nederlaag van mei 2019 kwam in één keer alle kritiek op de voorzitter boven water, die jarenlang onderhuids was gebleven. ‘Te veel ideoloog, te weinig manager’, luidde het onder meer.

Intussen hebben de woon-zorgcentra zelf en de overheid wél hun verantwoordelijkheid opgenomen. Bert Anciaux s.pa