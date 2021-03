De onverzettelijke onderwijsminister die toch de scholen moest lossen

Als Vlaams minister van Onderwijs verzette Ben Weyts (N-VA) zich deze week tevergeefs tegen het sluiten van de scholen. Een zekere onverzettelijkheid kenmerkt zijn politieke carrière, zelfs in die mate dat hij door de Franstaligen ooit 'Ben Laden' werd genoemd.

Scholen openhouden. Leerachterstand wegwerken. Maandenlang waren de boodschap en het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) helder. Maar afgelopen week haalde hij, met zichtbare frustratie, bakzeil. De verbetenheid waarmee hij bleef verdedigen dat de scholen open moeten, ook nadat de beslissing tot sluiting met instemming van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op het Overlegcomité was genomen, kwam hem op kritiek te staan.

Tegelijk typeert het hem. Weyts heeft twee gezichten. Aan de ene kant is er de minister met het jongensachtige gezicht - ook op zijn 50ste - die het studentenleven zo leuk vond dat hij negen jaar over zijn studies deed. Humor is nooit ver weg. Toen hij tijdens de formatiecrisis in 2010 een interview aan De Standaard gaf met zijn piepjonge dochter op de schoot, legde hij uit waarom ze zo vredig was: ‘Ze is nu vijf maanden oud. Ze heeft dus nog nooit een federale regering meegemaakt.’

Onverzettelijkheid

Maar er is ook de andere kant: die van de onverzettelijkheid. Tijdens de strijd over de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ging het zo hard dat Franstaligen hem ‘Ben Laden’ noemden, naar de terrorist. Ook daar kon hij mee lachen. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Commissie voor Binnenlands Beleid van het Vlaams Parlement kreeg hij een door alle leden ondertekend exemplaar van de biografie van Osama Bin Laden cadeau.

Die onverzettelijkheid deelt hij met zijn politieke compagnon de route, Geert Bourgeois. Weyts stapte de politiek in als woordvoerder van de Volksunie, toen die partij op springen stond. Nadat ze met veel verve uiteengevallen was, vormde hij met Bourgeois het kleinste van de brokjes die overbleven: de N-VA.

Ze werd op dat moment een eenmanspartij genoemd, omdat ze maar één zetel had: die van Bourgeois in de Kamer. Maar achteraf bekeken was er altijd al die tweede man: Ben Weyts, als woordvoerder en organisator van de partij. Het was in Dworp, waar Weyts nog bij zijn moeder woonde, dat hij met Bourgeois, Yves Leterme en Luc Van den Brande over het kartel CD&V/N-VA onderhandelde.

Samen met de N-VA ging zijn politieke ster op: eerst als woordvoerder van Bourgeois in de Vlaamse regering, dan als kabinetschef, dan als Kamerlid en sinds 2014 als Vlaams minister. Weyts was zo alomtegenwoordig dat hij als ondervoorzitter van de partij dat jaar het partijcongres over confederalisme leidde en gezien werd als opvolger voor Bart De Wever.

Bruggen bouwen

Hij werd geen partijvoorzitter, maar bleef minister. Het is een job die hem minder stress oplevert dan kabinetschef, zei hij ooit. Omdat hij bij fouten zelf de verantwoordelijkheid draagt. Als minister van Openbare Werken trok hij - met grote Antwerpse N-VA-steun en een zak geld die de Vlaamse begroting deed ontsporen - de Oosterweel-werf in Antwerpen weer recht. Maar als het moest, aarzelde hij niet om een bocht te nemen. In 2018 trok hij na stevig protest de plannen voor een Vlaamse kilometerheffing in.

Oosterweel toont hoe Weyts is uitgegroeid tot een politicus die bruggen kan bouwen. Met de onderwijskoepels zijn de relaties goed, ook al lopen ze niet warm voor het Vlaams regeerakkoord. Electoraal is hij uitgegroeid tot een sterkhouder: in de kieskring Vlaams-Brabant haalt hij meer stemmen dan Dries Van Langenhove (Kamerfractie Vlaams Belang) of Maggie De Block (Open VLD). Alleen Theo Francken (N-VA) doet beter.

Vanuit die politieke stevigheid, de communautaire overtuiging en zijn rol als beleidsmaker verrassen zijn uitspraken van deze week niet. Weyts hamerde op zijn punt en schoot op de federale regering, al raakte hij via het Overlegcomité zijn partijgenoot Jan Jambon. Dat toont de spreidstand waarin de N-VA in deze coronacrisis is verzeild: in de Vlaamse regering en via het Overlegcomité in de meerderheid, maar federaal in de oppositie.

Daarom was het logisch dat de N-VA er donderdag voor koos Weyts te verdedigen vanuit de Kamer, waar Peter De Roover hem loofde voor zijn strijd tegen leerachterstand en voor open scholen. Het toont hoe de verloren coronaveldslag over onderwijs voor de N-VA samenvalt met een kiemend communautair conflict.