Na tien jaar aan het stuur van de Vlaamse regering is de N-VA er niet in geslaagd te tonen dat het bestuursniveau in goeden doen is. Door een bijrol in de coronacrisis, interne strubbelingen en een minister-president die onvoldoende begeestert, is de regering-Jambon nooit op dreef geraakt. 'We moeten toegeven dat er meer in zat.'