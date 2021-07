De rammelende blikken aan de Vlaamse wagen...

Alle volwassenen geprikt op 11 juli: het had voor minister-president Jan Jambon (N-VA) het momentum moeten zijn om een geaccidenteerde start door te spoelen en alle spotlights op de relance te zetten. In de plaats daarvan heeft wantrouwen zich meester gemaakt van de Vlaamse regering, over een letterwoord waar tot voor kort geen hond wakker van lag: PFOS.

De Vlaamse feestdag wordt dit weekend weer met publiek gevierd, na de steriele videospeeches in het coronajaar 2020. Het parlement en de regering trekken niet naar het Brusselse stadhuis, zoals de traditie wil, maar naar de plantentuin van Meise. Daar slaat de CO₂-meter niet meteen in het rood na twee coupletten van De Vlaamse Leeuw.

Dat het ergste leed geleden is dankzij het onverdeelde vaccinatiesucces en dat het tijd is om de 180 projecten uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht in daden om te zetten zullen de hoofdlijnen zijn in de speech van minister-president Jan Jambon (N-VA). Het is de voorbode van een grote marketingcampagne eind augustus waarin de Vlaamse regering de vierde industriële revolutie zal omarmen.

Jambon zet na de zomer alles op de relance. Hij wil de dynamiek van Flanders Technology terugbrengen. De oppositie laakt de versnippering van middelen.

Jambon hoopt een gelijkaardige dynamiek te creëren als ten tijde van de technologiebeurzen Flanders Technology, die zijn voorganger Gaston Geens (CVP) in de jaren 80 op poten zette. Ook toen had de wereld net een economische crisis achter de rug, luidt de argumentatie. Met 450 miljoen aan bijkomende investeringen in onderzoek en ontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur, wil Vlaanderen vooraan zitten op de digitaliseringstrein.

Jambon hoopt dat de coronacrisis Vlaanderen ontvankelijker maakt voor het verhaal van de topregio. Dat probeert hij al sinds het aantreden van zijn regering in oktober 2019 in de markt te zetten, maar kwam er nooit door. Daarvoor hingen al snel te veel rammelende blikken aan de Vlaamse wagen. De minister-president stortte zich in een nodeloos conflict met de cultuursector en werd beschadigd in de zaak-Chovanec. Met de vernietigde overgangsregeling voor de digitale teller, de betonstop en het stikstofarrest belandden losse eindjes van de regering-Bourgeois op tafel die pakken geld kosten. De ontmaskering van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi deed Open VLD naar adem happen en vragen rijzen over het subsidiebeleid.

En altijd hingen de federale gebeurtenissen als een schaduw boven Jambon I. Met tijdens de formatie speculaties over een Vlaamse coalitiewissel - liberalen eruit en socialisten erin - om een paars-gele regering rond de PS en de N-VA te faciliteren. En erna een ongezien vijandschap tussen de voorzitters van de N-VA en Open VLD, Bart De Wever en Egbert Lachaert.

Maar vooral worstelde Vlaanderen met corona. Het virus hield lelijk huis in de onbeschermde rusthuizen. Jambon ontgoochelde zijn eigen N-VA-achterban door zich in te schrijven in de nationale crisisaanpak van achtereenvolgens Sophie Wilmès (MR) en Alexander De Croo (Open VLD) en vaak strijdjes te verliezen.

Een topminister: ‘We zijn bijna twee jaar ver en we raken maar niet uit de startblokken. Telkens duikt een nieuw obstakel op.’

De oppositie is snoeihard voor Jambon, die tot 2019 geen affiniteit met het Vlaamse niveau had en dat in het begin etaleerde in het Vlaams Parlement. Björn Rzoska van Groen: ‘Voor een Vlaams-nationalist moet deze job toch een droom zijn? Maar al wat we zien, is iemand die het tegendeel uitstraalt, worstelt met zijn taak en in de crisis voortdurend achter de feiten aanliep.’

Vlaamse cijfers: Aantal gevaccineerde volwassenen: 4,66 miljoen (86,9%).

Aantal volledig gevaccineerde volwassenen: 2,68 miljoen (49,9%).

Begrotingstekort 2021: 5 miljard euro.

Relanceplan Vlaamse Veerkracht: 4,3 miljard euro overheidsgeld voor 180 projecten.

Chris Janssens van Vlaams Belang: ‘Sterke Jan is in de gezondheidscrisis onzichtbare Jan geworden, die aan het handje van De Croo en Frank Vandenbroucke (Vooruit) is gaan lopen. En die in de Vlaamse regering zijn oren laat hangen naar Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open VLD), in plaats van zijn minister Zuhal Demir (N-VA) te steunen, die terecht voluit gaat in het PFOS-dossier. In de wandelgangen hoor je die kritieken ook bij de N-VA.’

Janssens zegt dat er vorig jaar geruchten waren over een reshuffle, waarbij Jambon zou worden vervangen, maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden. Wel is duidelijk dat viceminister-president Ben Weyts (N-VA) door zijn partij tot held werd uitgeroepen voor zijn strijd rond het openhouden van de scholen, ook toen Jambon instemde met de paaspauze.

Jambon beseft dat hij de perceptie tegen heeft en die nog moeilijk gekeerd krijgt. De reus uit Brasschaat heeft de neiging zich daar niets van aan te trekken en schouderophalend voort te doen, maar er zijn grenzen, luidt het. Jambon stoort zich dat randzaken als tuinfeesten met of zonder traiteur worden opgeblazen in de media en er amper aandacht is voor beleid. ‘Als federaal minister van Binnenlandse Zaken kon hij niets verkeerd doen en vandaag kan hij niets meer goed doen. Het eerste was niet correct, het tweede ook niet’, klinkt het in zijn entourage.

Jambons aanpak is een cultuurschok op Vlaams niveau. Hij staat boven het gewoel en zoekt het compromis. Geert Bourgeois was alleen maar een partijman. Regeringsbron

In de regeringsploeg krijgt Jambon wel nadrukkelijk steun. Toppers van CD&V en Open VLD verklaren unisono dat ze niets verkeerd kunnen zeggen over zijn werk als regeringsleider. ‘Hij leidt de ploeg goed, is betrouwbaar, zoekt altijd het compromis en verdedigt dat ook’, klinkt het. ‘De media hebben het eerste jaar van de regering voortdurend over spanningen bericht, maar die waren er amper tot Demir de PFOS-bom dropte.’ Een bron noemt de aanpak van Jambon een cultuurschok. ‘De vorige minister-president Geert Bourgeois (N-VA) was alleen maar een partijman, de rest moest het compromis maar zoeken. Jambon staat boven het gewoel, zoals het hoort. Dat hij af en toe een flater slaat, neem je er dan bij.’

Schermvullende weergave Tussen Jambon en viceminister-president Crevits zijn de lijnen zeer kort. ©BELGA

Tussen Jambon en viceminister-president Crevits zijn de lijnen zeer kort en ook met viceminister-president Somers, die door veel N-VA’ers als saboteur van het centrumrechtse project wordt gezien, heeft Jambon een goede relatie. Op een conflict over praktijktesten na hield Somers zich aan de afspraken, vinden ze op het Martelaarsplein. Een regeringsbron: ‘Jambon worstelt vooral met zijn eigen partij, die er sinds de vorming van Vivaldi nog altijd niet uit is of ze het project van deze regering voluit zal uitdragen of liever het conflict met het federale niveau op de spits drijft. Jambon valt de hele tijd tussen wal en schip.’

Een N-VA’er weerlegt dat er een conflict is of was in de partij, maar beaamt dat de achterban onrealistische verwachtingen koesterde. ‘Beeld je in wat was gebeurd als Jan zich tijdens de crisis als een Vlaamse havik had opgesteld en elke dag bevoegdheidsoorlogjes had gevoerd? Dat zou onverantwoord geweest zijn.’

Corona: Jambon en De Wever redden Beke

Wat de Vlaamse regering niet snel weggeveegd krijgt, beseft iedereen, is het beleidsfalen in de rusthuizen aan het begin van de crisis. Vooral minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) werd het hard aangerekend dat de woon-zorgcentra onbeschermd de strijd met het virus moesten aangaan. Ook de contacttracing werd een processie van Echternach. De roep om het ontslag van Beke was oorverdovend, maar Jambon en N-VA-voorzitter Bart De Wever gingen achter hem staan. De relatie tussen Beke en de N-VA-top, die jarenlang op gespannen voet leefden, is beter dan ooit. ‘Wees maar zeker dat er bij CD&V veel mensen waren die hem graag tegen de grond hadden zien gaan’, zegt een hoge bron.

Beke communiceerde dramatisch en had wat proactiever kunnen zijn, maar hij heeft geen grote fouten gemaakt. Bron Vlaamse regering

‘Beke communiceerde dramatisch en had wat proactiever kunnen zijn, maar hij heeft geen grote fouten gemaakt’, luidt de analyse in de Vlaamse regering. De bal wordt in het federale kamp gelegd. ‘Het is cru om te zeggen, maar door de panische angst voor Italiaanse toestanden hebben de ziekenhuizen in eerste instantie naar zichzelf gekeken. De rusthuizen, die niet konden putten uit een federale stock van beschermingsmateriaal, moesten beredderen’, zegt een regeringsbron.

Schermvullende weergave ©BELGA

De pluim voor de succesvolle vaccinatiecampagne steekt de Vlaamse regering wel gretig op haar hoed. Het bewijs is de veel lagere vaccinatiegraad in Wallonië en in Brussel, heet het. Beke gaat prat op het aanklampende uitnodigingsbeleid en de gecontesteerde keuze om geen prioritaire groepen te selecteren wordt als een overwinning neergezet. ‘Keep it short and simple’, luidt Bekes devies, die met een nieuwe woordvoerder veel offensiever communiceert. De Limburger pakt er ook graag mee uit dat hij van de crisis heeft gebruikgemaakt om versneld 1,7 miljard euro te pompen in de ouderenzorg, de gehandicaptensector, de geestelijke gezondheidszorg en een sociaal akkoord voor het zorgpersoneel. Maar in de gehandicaptensector stoten de hoeraberichten op scepsis. Slechts een beperkt aantal mensen zal sneller een zogenaamde rugzak krijgen. Het blijft een pijnlijke kwestie in zo’n rijke regio.

Wie wel zeer te spreken is over de Vlaamse regering is Horeca Vlaanderen. ‘De samenwerking met de ministers Crevits, Jambon en Demir was altijd zeer goed. Vooral de snelheid waarmee beslissingen werden genomen en onze leden hun beschermingspremies gestort kregen, verdient lof. In Wallonië en Brussel verliep het stukken trager’, zegt topman Matthias De Caluwe.

PFOS en stikstof: de gifbom van Demir

‘Eigenlijk zou 11 juli een dubbele feestdag moeten zijn’, zucht een minister. ‘De belofte dat alle volwassenen tegen dan een eerste keer geprikt zijn, we halen dat. Dit was hét momentum om de miserie achter ons te laten en alles op de relance te zetten. Maar in de plaats zitten we tot over onze oren in de PFOS. Dat kan de N-VA toch niet gewild hebben?’

In het parlement gaat de grap rond dat Vlaanderen de virologen heeft ingeruild voor de toxicologen. CD&V en Open VLD spreken van een vertrouwensbreuk met minister van Omgeving Demir, die zonder overleg de oprichting van een onderzoekscommissie suggereerde aan het parlement. ‘En waarvan we ons elke dag de vraag stellen waarom dat nodig was. Elke dag klinkt de uitleg van Demir anders. Dit probleem had perfect anders aangepakt kunnen worden.’

De crisis zit diep. Tot op vandaag is er geen gemeenschappelijke strategie afgesproken voor het verloop van de onderzoekscommissie, zegt een regeringsbron. ‘Dat gaat voorlopig niet. Het wantrouwen is te groot. Iedereen is zijn dossier aan het stofferen en weet niet wat de ander van plan is. Het is elk voor zich en dat is gevaarlijk. Dit kan het regeringswerk nog maanden ondermijnen.’ Jambon heeft CD&V er wel van kunnen overtuigen dat het om een persoonlijk initiatief van Demir ging en niet om een N-VA-strategie om alles in de schoenen van oud-minister Joke Schauvliege te schuiven.

Er is geen gezamenlijke strategie afgesproken voor de onderzoekscommissie. Het wantrouwen in de coalitie is te groot. Iedereen is zijn dossier aan het stofferen. Regeringsbron

‘Een bijkomend probleem is dat de partijvoorzitters niet of weinig met elkaar spreken’, zegt een andere stem. Bij alle regeringspartijen heerst wrevel dat de blik van hun voorzitters vooral op het federale niveau is gericht. ‘Zou Lachaert al iets positiefs over het Vlaamse niveau gezegd hebben?’, zegt een N-VA’er.

De N-VA hinkt in het PFOS-dossier op twee benen: Jambon moest Demir de mantel uitvegen vanwege haar oncollegiaal optreden - dat ook Ben Weyts in het vizier bracht - maar voor de partij is de jonge minister wel aan het scoren. Zeker als haar lef en dadendrang ook applaus krijgen vanaf de oppositiebanken, van links tot rechts. CD&V en Open VLD beseffen dat ze met hun kritiek op Demir de perceptie voeden dat ze iets te verbergen hebben, maar zagen geen andere optie. ‘Demir is twee jaar minister en heeft nooit aan de alarmbel getrokken’, zei Crevits eerder.

De N-VA en Open VLD wijzen naar de verkokering van de ambtenarij als een mogelijke reden waarom jarenlang niet is ingegrepen in het PFOS-dossier. ‘De Vlaamse overheidsdiensten zijn eilanden die het primaat van de politiek niet aanvaarden. Met de federale ambtenarij is het makkelijker werken’, zegt een liberaal. Alleen is het een beetje moeilijk om alles in de schoenen van pakweg de afvalstoffenmaatschappij Ovam te schuiven. Topvrouw Henny De Baets kreeg onlangs een positieve evaluatie van Demir.

Schermvullende weergave ©Photo News

De spanningen zijn geen goed nieuws voor een even gevoelig dossier: stikstof. Daar heeft Demir wel duidelijk een opdracht van haar voorzitter De Wever: ze moet erop toezien dat in de (Antwerpse) industrie nog uitbreidingen mogelijk zijn. Het logische gevolg daarvan is dat de landbouw tot zware inspanningen en inperkingen gedwongen wordt. Dat is voor CD&V een pijnlijk verhaal: de Boerenbond is de laatste trouwe vleugel.

Wie wist wat over PFOS? De productie van de chemische stof PFOS heeft de bodem rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht decennialang vervuild. Dit overzicht loodst u door alle belangrijke momenten, van de stopzetting van de productie in 2002, tot de politieke commotie vandaag.

Landbouwminister Crevits heeft echter een gematigder standpunt dan veel van haar partijgenoten. Ze deelt de sector al maanden mee dat het geen business as usual wordt en wil vooral een financiële regeling, zodat de boeren niet tot de bedelstaf worden veroordeeld. Tussen Crevits en Demir clashte het al eens stevig, al wordt benadrukt dat er op persoonlijk vlak een goede klik is tussen beiden. ‘Misschien zal de ervaring met het PFOS-dossier ons helpen dit dossier tot een goed einde te brengen’, klinkt het in de regering. ‘Zuhal beseft ook wel dat je er geen dossiers door krijgt op de kap van collega’s.’

Relance versus besparingen

Na de zomer wil Jambon corona en PFOS doorspoelen door alles op de relance te zetten, waarvoor Vlaanderen 4,3 miljard euro uittrekt. ‘Dat moet de legacy van Jambon worden’, klinkt het. Maar daartussen staat nog een lastige begrotingsronde. Door de coronacrisis is het tekort dit jaar opgelopen tot 5 miljard euro. En door de extra structurele uitgaven voor de zorgsector en de compensatieregeling voor de digitale teller blijft het deficit in 2024 op 3 miljard euro hangen als er niet wordt bijgestuurd.

Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is erop gebrand het structurele tekort te halveren, wat goed is voor een inspanning van 1,3 miljard euro over de komende drie jaar. Diependaele zal de besparingsvoorstellen aanreiken. Onder de noemer ‘Brede Vlaamse heroverweging’ zijn topambtenaren bezig met een doorlichting van alle uitgaven, waaronder de subsidies. De grote vraag is echter hoe doortastend het eindresultaat wordt. In volle relance het mes zetten in de bedrijfssubsidies is geen eenvoudig verhaal. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen roept op ook aan nieuwe inkomsten te denken, maar daarvoor past Diependaele.

Rzoska maakt zich zorgen over de relance. ‘Het Europees geld en de eigen middelen worden versnipperd over alle ministers en departementen. En er wordt uit de relancepot geput om saneringswerken op de Oosterweelwerf en de budgetverhogingen in de gehandicaptensector te financieren.’