Open VLD-kopstuk Bart Somers samen met Sihame El Kaouakibi bij de lancering van haar campagne voor het Vlaams Parlement in 2019. Somers was Antwerps lijsttrekker, El Kaouakibi stond tweede op de lijst.

Dat partijen tussenkomen in de kosten die toppolitici tijdens een verkiezingscampagne maken, is een courante praktijk. De vrijheid die Open VLD aan Sihame El Kaouakibi gaf, is dat niet. Welkom in de schimmige wereld van de verkiezingsuitgaven.

Koken kost geld, politieke campagnes nog veel meer. In de aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019 gaven alle Vlaamse partijen en kandidaten samen 22 miljoen euro uit. De focus kwam de voorbije dagen te liggen op de 53.699,77 euro die Open VLD-kandidate Sihame El Kaouakibi daarbij spendeerde. Toen bleek dat ze dat bedrag integraal kreeg terugbetaald door de partij, klonk heel wat ongenoegen bij de blauwe achterban. El Kaouakibi lag al onder vuur door het gerechtelijke onderzoek naar de subsidiestromen bij haar jongerenorganisatie Let’s Go Urban.

Met het bedrag dat El Kaouakibi uitgaf, bleef ze onder de wettelijke limiet van een kleine 55.000 euro waar een kandidaat in de provincie Antwerpen moet onder blijven. Dat plafond geldt enkel voor beperkt aantal mensen op de lijst, voor de meeste andere kandidaten ligt het met 5.000 euro een pak lager. Op dezelfde Vlaamse lijst spendeerde lijsttrekker Bart Somers (Open VLD) 54.189,22 euro, blijkt uit het eindverslag van de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven.

Open VLD heeft zeker geen patent op zulke uitgaven, want bij andere partijen is eenzelfde beeld te zien. N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf bijvoorbeeld 53.066,57 euro aan als campagnekosten, Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter 48.076,14 euro, CD&V-lijsttrekker Koen Van Den Heuvel 47.174,75 euro en de sp.a’ster Caroline Gennez 44.190,20. Bij Groen en de PVDA gaven kandidaten een pak minder tot zelfs helemaal geen eigen kosten aan.

Tussenkomst partij

De meeste kandidaten betalen die bedragen niet zelf. Ze worden daarvoor vergoed door de partij. Vives, een onderzoeksplatform van de KU Leuven, houdt de uitgaven bij elke verkiezing onder de loep. Uit dat onderzoek blijkt dat partijen 86 procent van de uitgaven van hun kandidaten op zich nemen. De rest komt uit giften, van sponsors of uit eigen zak. Opnieuw lijken er voor El Kaouakibi geen andere regels te gelden dan voor anderen.

Bij die bedragen hoort een grote disclaimer. Wat officieel persoonlijke uitgaven zijn, blijken in de praktijk vaak partijuitgaven. De partijen mogen zelf maximaal 1 miljoen euro uitgeven aan een campagne. Wie vertrouwd is met de bedragen die reclamebureaus en advertenties kosten, weet dat je daar niet zo ver mee springt. Om toch aan een aanzienlijk budget te komen worden de kosten uitgesmeerd over de partij en de kandidaten.

Dat gaat zo: als in een provincie een folder of een affiche met de kandidaten wordt gemaakt, staat die niet te boek als kosten voor de partij, maar schrijft elke kandidaat een deel in als persoonlijke kosten. Zo worden de uitgaven gemaximaliseerd. Zowel voor de partij als voor elke kandidaat schurken veel partijen zo dicht mogelijk bij de plafonds aan om zo veel geld uit te geven als wettelijk toegelaten is. Open VLD is daar koploper in. In 2019 gaf de partij bijna 90 procent uit van wat mocht.

Partijlogica

Soms betaalt de partij de kosten van bijvoorbeeld de fotograaf of de drukker, maar worden die bij de kandidaat ingeschreven. In andere gevallen betalen de kandidaten de rekening en krijgen ze het bedrag teruggestort van de partij. ‘Kandidaten krijgen zo heel weinig eigen keuze. Ze moeten zich inschrijven in de partijlogica. Zelf een campagne uittekenen zit er niet in’, zegt professor politicologie Bart Maddens (KU Leuven).

Bij El Kaouakibi lijken de kaarten anders te liggen. ‘Ze werd niet omkaderd als Open VLD-figuur. Voor haar dus geen partijbranding of gebruik van partijmateriaal en advies, maar een heel eigen positionering’, schreef voormalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten op Facebook. ‘Aan die unieke positionering en professionele lancering in de politiek waren uiteraard kosten verbonden. De partij heeft in 2019 in afspraak met haar kosten op zich genomen voor om en bij 50.000 euro.’

El Kaouakibi leek met andere woorden haar goesting te mogen doen. Op zich een goede zaak, vindt Maddens, want zo zijn kandidaten geen slaaf van hun partij, maar kunnen ze hun eigen campagne uittekenen. ‘Alleen is het een beetje vreemd dat je een uitzondering maakt voor één kandidate en alle anderen de partijrichtlijnen moeten volgen.'

Voorkeursbehandeling

Het was dan ook de ‘voorkeursbehandeling’ voor El Kaouakibi die liberalen lager in de pikorde kwaad maakte. Vreemd genoeg blijkt uit de campagneaangifte van het Antwerpse kopstuk dat ze maar in beperkte mate gebruik heeft gemaakt van haar vrijheid. Ze maakte voor ongeveer 18.000 euro persoonlijke kosten. De overige 35.000 euro waren gedeelde campagnekosten. Was ze daarvoor vrij, of moest ze zich toch inschrijven in de partijlogica?

Wat eveneens tot vragen leidt, is de manier waarop de betaling aan El Kaouakibi werd overgemaakt. Het bedrag werd niet gestort op haar persoonlijke rekening, maar op de rekening van haar VOF, een vennootschap onder firma. Volgens fiscalisten zit de betaling daarmee in een grijze zone. Bij de partij klinkt dat uit ingewonnen juridisch advies blijkt dat dat mag omdat de vennootschap ‘marketing en speeches als doel heeft'. Ook is nog onduidelijk of tegenover de kosten die El Kakaoukibi voor haar persoonlijke campagne maakte effectief prestaties stonden.

Nood aan transparantie

Voor Maddens maakt de hele heisa duidelijk dat er dringend nood is aan meer transparantie. ‘De aangiftes van de kandidaten zijn enkel 75 dagen na de verkiezingen gedurende 15 dagen beschikbaar bij de rechtbanken van eerste aanleg. We mogen ze niet kopiëren, maar we mogen de informatie wel overtikken op een computer. Uit onderzoek weet ik dat zulke gegevens in landen als Mexico, Chili en Brazilië gewoon online voor iedereen beschikbaar zijn, waardoor ze veel gemakkelijker te raadplegen zijn.’