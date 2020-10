'De scholen sluiten is harakiri'

Het onderwijsveld is blij met de flexibiliteit in de nieuwe draaiboeken. Secundaire scholen kunnen voortaan zelf beslissen of ze overschakelen naar afstandsonderwijs.

Heel het onderwijs zit in code oranje, maar iedereen kan voltijds naar school. Dat is het resultaat van het marathonoverleg van maandagnacht tussen de koepels, de vakbonden en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Zelfs in code rood komt er geen week-om-weekregeling voor leerlingen vanaf het derde middelbaar, zoals in augustus nochtans was afgesproken. Wel kan van dat principe op schoolniveau worden afgeweken, op voorwaarde dat alle leerlingen met afstandsonderwijs worden bereikt.

Die extra flexibiliteit wordt positief onthaald. 'Daar was een grote vraag naar bij onze directies', zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Als er in de regio veel besmettingen zijn, is het goed dat de school de druk kan verlichten door de leerlingenstromen te spreiden.'

Een massale overstap naar afstandsonderwijs lijkt er nog niet aan te komen. De koepels hebben geen globaal zicht op wie van de mogelijkheid gebruik zal maken en op welke manier. 'We stellen vast dat afstandsonderwijs vooral wordt ingezet als dat noodzakelijk is omdat leerkrachten of een groot deel van de leerlingen in quarantaine zitten', zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van GO!, de koepel van het gemeenschapsonderwijs.

Beroepsonderwijs

De keuzevrijheid vergemakkelijkt pedagogische afwegingen. Zo kunnen scholen afstandsonderwijs afhankelijk maken van hun leerlingpopulatie of onderwijsvorm. 'De ene klasgroep is al zelfredzamer dan de ander', zegt Boeve. 'En een vak als wiskunde is wat makkelijker op afstand aan te leren dan automechaniek.'

Maar afstandsonderwijs is niet voorbehouden aan het aso. Het Brusselse Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe is een technische en beroepsschool met een kwetsbaar publiek. 'We werken sinds september met één volle dag afstandsonderwijs', zegt directeur Dirk Kerckhoven.

'In Brussel is de coronasituatie zeer slecht. Leerkrachten die pendelen, voelen zich niet altijd meer veilig om dat met het openbaar vervoer te doen.' Toch gelooft Kerckhoven dat het aantal besmettingen op school beperkt blijft. Plannen voor nog meer dagen afstandsonderwijs zijn er voorlopig niet. 'Jongeren hebben nood aan structuur. De scholen sluiten zoals vorige keer is harakiri.'

Ook organisatorisch is het niet vanzelfsprekend alles weer om te gooien. Vanuit die praktische overweging heeft de school besloten klassen waarvan een groot deel van de leerlingen in quarantaine zit volledig online les te laten volgen.

Chaos

Het onderwijsveld heeft ook een aantal praktische verstrengingen doorgevoerd. Zo is beslist mondmaskers ook te verplichten op de speelplaats in het middelbaar en moeten controleurs van De Lijn erop toezien dat de bussen en trams niet overvol zitten. Daarnaast vereiste code oranje al vaste plaatsen in de refter en een verbod op buitenschoolse activiteiten. Alleen zwemlessen kunnen nog doorgaan. Voor de lessen lichamelijke opvoeding geldt binnenkort het protocol van de sportsector.

De vrije keuze van de scholen zal vooral nog tot meer chaos leiden. De realiteit haalt de minister in. Elisabeth Meuleman Vlaams Parlementslid Groen

Groen vindt dat onvoldoende. Sinds dit weekend vraagt de partij om voor de hogere jaren toch deeltijds afstandsonderwijs te verplichten, zoals in de vorige draaiboeken de bedoeling was. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman wil dat zelfs afdwingen via een resolutie in het parlement. 'De vrije keuze van de scholen zal vooral nog tot meer chaos leiden. De realiteit haalt de minister in', voorspelt ze. Ook de Vlaamse Scholierenkoepel is voorstander van meer afstandsonderwijs op basis van een enquête die ze bij de jongeren deed.