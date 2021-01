De stuurlui die de N-VA weer op koers moeten zetten

Valerie Van Peel aan zijn linkerzijde en Theo Francken aan zijn rechterzijde. Dat lijkt de nieuwe ploegopstelling te gaan worden rond N-VA-voorzitter Bart De Wever, die de partij weer stevig in handen neemt.

Als het over strategie gaat, is Bart De Wever een spraakwaterval. Maar als het gaat over de interne keuken, houdt de voorzitter pottenkijkers zo veel mogelijk buiten. Zeker als, zoals nu, delicate beslissingen over de ploegopstelling moeten worden genomen.

De Wever is half november voor de zesde keer verkozen als partijvoorzitter. De reden is simpel, maakte Kamerfractieleider Peter De Roover toen duidelijk: ‘Bart is de meest geschikte man om deze oefening te leiden.’ De oefening waarvoor De Wever staat, is het herpositioneren van de partij, nu ze federaal in de oppositie is beland.

Middenstroom

De N-VA staat voor de uitdaging een verdere overloop van kiezers naar het Vlaams Belang te stoppen, maar vooral om weer zieltjes te winnen in het centrumrechtse kamp. De Wever gelooft niet in de strategie om kiezers die naar het Vlaams Belang zijn gelopen terug te halen. In de oppositie zou de N-VA dan harder moeten roepen dan het Vlaams Belang, waardoor de partij het centrum zou verliezen.

De N-VA-voorzitter wil precies de centrumrechtse kiezer overtuigen en het schip weer een centrumrechtse koers laten varen. Dat was de succesformule van de N-VA tot Theo Francken de partij op sleeptouw nam en ze de regering liet vallen over Marrakesh. Het betekende het einde van de zegereeks, waarvoor de N-VA-voorzitter altijd een panische angst heeft gehad. Zodra het bergaf gaat, kan het snel gaan, vreest De Wever. Nu de partij federaal aan de kant is geschoven, dreigt de roetsjbaan steil naar beneden te gaan.

Volgens De Wever moet de N-VA proberen de middenstroom tussen twee oevers - met de antisysteempartijen aan de ene kant en de systeempartijen van Vivaldi aan de andere - zo breed mogelijk te houden, legde hij in een eindejaarsinterview met De Tijd uit. ‘We moeten ons de vraag stellen hoe we zo veel mogelijk kiezers in de middenstroom houden en hoe we ze terughalen. Dan heb je werk op beide oevers, defensief en offensief. Als je naar onze figuren kijkt, zie je dat de ene al wat meer geknipt is om de ene oever te verdedigen of er te werven en een ander de andere oever.’

Poppetjes

Cruciaal daarbij is dat de juiste man of vrouw op de juiste positie wordt uitgespeeld. Een sleutelmoment wordt de aanduiding van de nieuwe ondervoorzitters, die bij de N-VA traditioneel een belangrijke rol spelen. Sander Loones en nadien Lorin Parys stonden als ondervoorzitters heel dicht bij De Wever. Ze werden uitgespeeld als woordvoerders van de partij en voorgesteld als troonpretendenten.

Theo Francken moet een verdere leegloop naar het Vlaams Belang helpen af te blokken, terwijl Valerie Van Peel als centrumspits moet scoren bij de centrumrechtse kiezer.

Op 16 januari worden de kandidaturen voor de twee ondervoorzitters opengesteld. Op zaterdag 13 februari volgt dan in principe een digitale partijraad, waar de ondervoorzitters worden verkozen. Die maken dan automatisch deel uit van het dagelijks partijbestuur, de cockpit van de partij.

De verwachting is dat de zwaargewichten Theo Francken en Valerie Van Peel hun kans wagen, in opvolging van Lorin Parys en Cieltje Van Achter, al houden ze de lippen op elkaar. Niemand is vergeten hoe Sarah Smeyers het deksel op de neus kreeg, nadat ze te duidelijk had laten verstaan dat het ‘geregeld’ was dat zij de nieuwe penningmeester zou worden. De partijraad van de N-VA is daar allergisch voor, een overblijfsel van de Volksunie-tijd.

Toch zal het niemand verbazen als Van Peel en Francken straks hun kandidatuur indienen. Als ondervoorzitters kunnen ze een rol spelen in het gevecht op de rechter- en de linkeroever. Francken moet een verdere leegloop naar het Vlaams Belang helpen af te blokken, terwijl Van Peel als centrumspits moet scoren bij de centrumrechtse kiezer.

Die ideale ploegopstelling heeft De Wever als kapitein voor ogen om het schip weer op koers te krijgen naar een verkiezingsoverwinning in 2024. Maar dat vraagt wel wat intern masseerwerk, niet het minst met Francken. Als electoraal zwaargewicht, dat geen minister is geworden, leek voor Francken de rol van oppositieleider weg- gelegd. Maar de fractieleider in de Kamer - en dus het gezicht van de N-VA-oppositie - is en blijft Peter De Roover.

In een ‘vruchtbaar gesprek’ onder vier ogen heeft De Wever Francken duidelijk gemaakt dat zijn rol die niet van oppositieleider is, maar die van stopper, om het in voetbaltermen te zeggen. Als laatste man moet hij voorkomen dat de tegenstander - in dit geval het Vlaams Belang - kan scoren.

Meer dan ooit wordt het ondervoorzitterschap gezien als een opstapje naar het voorzitterschap. De Wever, die vijftig is, gaat niet eeuwig partij- voorzitter blijven.

Als ondervoorzitter is er ook een ‘structureel overleg’, waardoor De Wever Francken dicht bij zich kan houden, zodat hij in het gareel kan worden gehouden. Bij zijn herverkiezing met stalinistische score maakte De Wever met het Russisch gezegde ‘twee beren leven niet in hetzelfde hol’ al duidelijk dat hij de baas is en niet Francken.

Volgens zijn collega-partijvoorzitters waren het Marrakeshdebacle en de val van de regering voor een groot deel te wijten aan De Wevers afwezigheid, waardoor Francken de partij heeft kunnen overnemen. Dat heeft de N-VA een kater van jewelste bezorgd, wat De Wever niet meer wil meemaken. Toch zal hij Francken nooit afvallen. De Lubbekenaar blijft een electoraal goudhaantje, naar wie in de partij wordt geluisterd, en hij is een cruciale pion in het afdekken van de rechterflank. Zolang hij maar niet de boventoon krijgt.

Wissel op de toekomst

Dat Van Peel haar kans mag wagen, is misschien nog belangrijker. Ze lijkt een wissel op de toekomst. Met haar sociaal profiel - ze profileert zich op breed maatschappelijke thema’s - sluit ze perfect aan bij de tijdsgeest, die lijkt neer te komen op een shift van centrumrechts naar centrumlinks. Die sociale correctie, die volgt op de coronacrisis, lijkt een trend, die ook in Den Haag is ingezet.

Van Peel is net als Francken een protegé van Jan Jambon, maar ze stond tot dusver in de schaduw van Liesbeth Homans, de leading lady van de N-VA in het Antwerpse. De ster van Homans is wat van haar glans verloren, waardoor Van Peel op het voorplan kan treden. En meer dan ooit wordt het ondervoorzitterschap nu gezien als een opstapje naar het voorzitterschap. De Wever, die vijftig is geworden, gaat niet eeuwig partijvoorzitter blijven.

Schermvullende weergave Lorin Parys ©BELGA

Alsof hij nog niet genoeg kopzorgen heeft, moet de N-VA-voorzitter ook een nieuwe rol vinden voor Lorin Parys. De Leuvenaar, die van Open VLD naar de N-VA overstapte, stond als ondervoorzitter heel dicht bij De Wever. Hij werd vaak uitgespeeld als woordvoerder van de partij, zodat De Wever alleen de cruciale communicatie voor zijn rekening kon nemen.

Nu Parys als ondervoorzitter gelanceerd is, is de vraag hoe zijn talenten voort kunnen worden uitgespeeld. Het is niet uitgesloten dat hij wordt opgevist als fractieleider in het Vlaams Parlement. Nu is dat Wilfried Vandaele. Nadat Kris Van Dijck was moeten opstappen als voorzitter van het Vlaams Parlement, nam Vandaele over. Hij schoof vervolgens door naar het fractieleiderschap toen de partijtop na de verkiezingen Homans het voorzitterschap van het halfrond aanbood.