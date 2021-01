De vloek van de zonnepanelen

Goed 100.000 Vlaamse gezinnen met zonnepanelen zijn de dupe als de Vlaamse overheid haar belofte van de terugdraaiende teller niet kan waarmaken. De zaak dreigt de Vlaamse versie van het Arco-dossier te worden.

Het stond in de sterren geschreven dat de regeling rond de terugdraaiende teller, die de vorige Vlaamse regering net voor de verkiezingen door het Vlaams Parlement had geduwd, de toets van het Grondwettelijk Hof niet zou doorstaan. Hoe hardnekkig de toenmalige ministers van Energie Bart Tommelein en Lydia Peeters (beiden Open VLD) ook beweerden dat de regeling wel zou standhouden, alle adviezen waren negatief.

Er zat heel wat druk op de ketel, omdat de uitrol van de digitale slimme meter geblokkeerd zat zolang er geen oplossing was voor mensen met zonnepanelen. Die dreigden met de introductie van de digitale meter het voordeel van een terugdraaiende teller te verliezen, wat een essentieel element was in het verdienmodel voor zonnepanelen. Zolang het rendement van de zonnepanelen niet verzekerd was, wilde Tommelein niet beginnen met de uitrol.

Beloftes

Toen de Vlaamse regering, zonder tegenstem in het Vlaams Parlement, besliste om tegen alle adviezen in toch het principe van de terugdraaiende teller voor 15 jaar te garanderen voor wie zonnepanelen had geplaatst voor eind 2020, verzekerde Peeters, die Tommelein als minister van Energie was opgevolgd, dat die regeling overeind zou blijven. Ze raadde in promofilmpjes de Vlaming zelfs aan nog snel zonnepanelen te plaatsen, om gebruik te kunnen blijven maken van het principe van de terugdraaiende teller.

Nu de regeling vernietigd is, komt het dossier als een boemerang terug. De Vlaamse regering zit met een torenhoog probleem, vergelijkbaar met het Arco-dossier dat de federale overheid al achtervolgt sinds de val van Dexia in 2009. Net zoals in het Arco-verhaal toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) had beloofd dat de coöperanten een vergoeding zouden krijgen, heeft de Vlaamse overheid in het dossier van de zonnepanelen zo'n 100.000 Vlamingen die zonnepanelen lieten plaatsen beloftes gedaan die ze niet kan waarmaken.

Dat beseft ook huidig Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). 'De uitspraak heeft gevolgen voor ongeveer 101.000 gezinnen die investeerden in zonnepanelen en nu al over een digitale meter beschikken', zei ze in een reactie. 'Daarbij komen de 470.000 installaties die nog een digitale teller moeten krijgen.'

Hete aardappel

De hete aardappel die de vorige Vlaamse regering - waarin de N-VA ook zat - doorschoof, ligt nu dus op het bord van Demir, die het probleem mag 'opkuisen'. Ze zal het heikele dossier vrijdag op de tafel van de Vlaamse regering leggen, om na te gaan welke oplossingen er zijn.

De bezitters van zonnepanelen hebben niets verkeerd gedaan. Ze kunnen niet de dupe zijn. N-VA-bron

Demir wil niet kwijt wat de mogelijke oplossingen zijn. In de entourage van de minister is wel te horen dat de Vlaamse overheid betrouwbaar moet zijn. 'Die mensen hebben niets verkeerd gedaan. Ze kunnen niet de dupe zijn', klinkt het bij de N-VA. Maar de juridische manoeuvreerruimte is niet groot. Het principe van de terugdraaiende teller lijkt nog moeilijk te redden.