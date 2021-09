‘De vraag is niet meer of de kilometerheffing er komt, maar wanneer’

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is de invoering van een slimme kilometerheffing op termijn ook in Vlaanderen onvermijdelijk. Maar de stadstol zoals Brussel die voorstelt, kan niet door de beugel. ‘Als er te weinig alternatief vervoer is, straf je de mensen. Dat is wat Brussel doet.’

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) heeft een berg werk om de klimaatinspanningen in Vlaanderen op te drijven zoals Europa vraagt. Het wagenpark moet af van fossiele brandstoffen, het openbaar vervoer moet beter en de fietsinfrastructuur moet drastisch uitgebreid worden. Opmerkelijk: een belangrijk onderdeel van de klimaatinspanningen is volgens Peeters ook rekeningrijden. Nochtans voerde de vorige Vlaamse regering de plannen voor een kilometerheffing nog af. 'Principieel is de kilometerheffing een goed idee. De vraag is dan ook niet of die er moet komen, maar wanneer', zegt ze.

Waarom verzette u zich dan tegen de Brusselse plannen voor rekeningrijden? Daarmee zou de Vlaamse regering echt impact kunnen hebben op de CO2-uitstoot.

Lydia Peeters: ‘Zolang het gaat om een slimme kilometerheffing, en geen stadstol zoals Brussel, ben ik een voorstander. Door rekeningrijden laten we mensen op een weloverwogen manier kiezen voor hun transportmiddel. Maar de alternatieven moeten er zijn. Daarom verzet ik me voorlopig tegen de Brusselse stadstol. Voor een Vlaming die naar Brussel pendelt, zijn het openbaar vervoer, de fietspaden of de randparkings niet toereikend. Wat Brussel met de stadstol doet, is een straf voor die mensen.’

‘Principieel is de kilometerheffing een goed idee. Mijn partij heeft altijd gezegd: je kan veel beter het gebruik dan het bezit van een voertuig belasten. Een voorwaarde is wel dat het een belastingverschuiving is, en geen -verhoging. De heffing mag ook niet discrimineren. Ik kom uit Limburg, dat minder goed ontsloten is door het openbaar vervoer. Je kan niet zeggen: laat die Limburgers maar in Limburg, want het wordt onbetaalbaar om naar Brussel te rijden.’

U vindt het principieel een goed idee. Waarom is er dan niets over afgesproken in het regeerakkoord?

Peeters: ‘Als we rekeningrijden invoeren, moet het over heel België zijn. Maar dat zijn geen makkelijke onderhandelingen. Over de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn de deelstaten in 2010 beginnen te onderhandelen. Het akkoord is in 2014 gesloten, de heffing is pas in 2016 ingevoerd. Laat ons de gesprekken met Wallonië en Brussel dus openen. Maar het is al bijna 2022, dus 2024 is niet haalbaar.'

Vanaf 1 januari bent u ook bevoegd voor het plaatsen van laadpalen. 30.000 tegen 2025, gaat dat lukken?

Peeters: 'We denken van wel. In een jaar verdrievoudigen we het aantal in Vlaanderen. Dat is nodig, want tegen 2024 moet 20 procent van de auto's elektrisch zijn. Dat is ambitieus: we hebben nog 18 procent te gaan. De regering trekt daar al 30 miljoen euro voor uit. Je moet niet oversubsidiëren, maar de markt heeft wel een zetje nodig.'

Een van de grootste struikelblokken blijft dat veel mensen geen eigen parkeerplaats hebben om hun elektrische auto thuis op te laden.

Peeters: 'Voor mensen die geen eigen parkeerplaats voor de deur hebben, zijn potentieelkaarten in de maak. Die geven aan hoeveel palen het elektriciteitsnet overal aankan. Je kan dan een aanvraag indienen voor een laadpaal op maximaal 250 meter van je voordeur. Voor de 13 centrumsteden zijn die potentieelkaarten al klaar. In Antwerpen is een potentieel voor 3.000 laadpalen. Dat wordt nu al door het stadsbestuur benut om er te plaatsen.'

Ook belangrijk is de elektrificatie van het wagenpark van De Lijn. Hoe staat het daarmee?

Peeters: 'Voor het einde van het jaar worden 63 400 elektrische bussen besteld, tegen het einde van de legislatuur 400. Is dat genoeg? Ik zou er liever meer hebben. We praten er sinds 2017 over en we hebben er vandaag ocharme een tiental bij De Lijn.'

In de ons omringende landen gaat het veel sneller. Tegenover de 400 elektrische bussen voor De Lijn in 2025, zullen er in Nederland 3.300 rondrijden. Waarom gaat het zo traag?

Peeters: 'Voor De Lijn zijn we afhankelijk van de raad van bestuur. We hebben De Lijn vorig jaar 93 miljoen euro extra gegeven voor de vergroening van de vloot. Maar het lijkt wel alsof ze daar koudwatervrees hebben: men opteerde voor hybride bussen, maar we hebben hen kunnen overtuigen in te zetten op elektrificatie. Feit is dat we bij De Lijn enorm achterlopen met investeringen. Er rijden zelfs nog altijd Euro-3- en Euro-4-bussen.'

'Ik wil niet naar mijn voorganger wijzen, maar men had een versnelling hoger moeten schakelen. In 2019 is aangekondigd dat De Lijn 900 elektrische bussen zou bestellen. De bestelling is nooit geplaatst, De Lijn was er niet klaar voor. Bovendien ben je er niet alleen met het bestellen van elektrische bussen. Je moet ook al die stelplaatsen aanpassen. Maar ze hebben er nu diep over nagedacht en hebben echt een plan voor de e-bussen en de laadpaalinfrastructuur.'

Voor de financiering van e-bussen kijkt De Lijn ook naar investeringen van bedrijven. Hoe zit het daarmee?

Peeters: 'Dat onderzoek loopt, maar er is vertraging door corona. Sinds maart 2020 zijn de inkomsten van De Lijn achteruitgegaan. We zitten aan 57 procent van de reizigersaantallen van voor corona, wat De Lijn in een minder goede marktpositie brengt. We moeten vermijden dat bedrijven die slechte coronajaren in hun investeringsbeslissing meenemen, waardoor we niet voor 2023 op de markt willen gaan. Als dit niet lukt, zijn er ook nog andere financieringsopties. De e-bussen moeten er hoe dan ook komen.'