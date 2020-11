'Deel sociale voordelen vaker uit op basis van inkomen'

Sociale voordelen worden nog te vaak uitgedeeld op basis van het statuut van de begunstigde, vindt Vlaams Parlementslid Tom Ongena. 'Om de werkgelegenheidsgraad op te trekken is het cruciaal dat we die meer op basis van inkomen toekennen', zegt hij.

Sociale voordelen zijn kortingen, premies of andere extralegale gunsten die de overheid uitdeelt. Het gaat om studiebeurzen voor studenten, sociale tarieven voor de waterfactuur of treintickets voor solliciterende werkzoekenden. De overheid wijst die voordelen toe op basis van inkomen of statuut, zoals zelfstandige, werknemer of werkloze.

Vlaanderen kent in totaal 79 soorten sociale voordelen toe. Voor 69,6 procent daarvan gebeurt dat op basis van het statuut, voor slechts 30,4 procent is het voordeel inkomensgerelateerd. Zo is het sociaal tarief op de integrale waterfactuur gebonden aan het statuut van de betrokkene, net als een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs.

Mensen gaan soms niet of niet meer aan de slag omdat ze dan sociale voordelen verliezen. Tom Ongena (Open VLD) Vlaams Parlementslid

Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) vindt dat die voordelen nog vaker gekoppeld moeten worden aan het inkomen. 'Dat is cruciaal om de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen op te trekken. Mensen gaan soms niet of niet meer aan de slag omdat ze dan sociale voordelen verliezen. Die inactiviteits- of promotieval vormt een belangrijke hindernis om meer mensen aan het werk te krijgen', zegt Ongena. 'Bij werkzoekenden is het statuut wel relevant om in aanmerking te komen voor gratis opleidingen van de VDAB, maar voor heel wat andere voordelen kan het anders.'