Demir besliste al op 29 oktober over gascentrale Vilvoorde

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigerde de vergunning voor de gascentrale al principieel nog voor ze cruciaal werd in de federale bevoorradingsplannen, maar communiceerde pas twee weken later.

Vlaams minister Zuhal Demir besliste al op 29 oktober om geen vergunning te verlenen aan de gascentrale in Vilvoorde, maar zei daar niets over aan haar collega-ministers in de Vlaamse regering. De kwestie zorgde woensdagochtend voor wrevel binnen de meerderheid.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trok dinsdag een grote streep door de federale plannen voor een kernuitstap door een vergunning te weigeren voor een gascentrale van Engie Electrabel in Vilvoorde. Die centrale is cruciaal om de bevoorrading van energie te verzekeren als de federale regering doorzet met haar plannen om in 2025 de zeven Belgische kerncentrales te sluiten.

De beslissing om die vergunning te weigeren was echter al op 29 oktober genomen, leert de datum op het document.

Die timing is opmerkelijk, omdat Engie Electrabel in de running was voor de federale subsidies om via de gascentrale in Vilvoorde de energiebevoorrading te verzekeren. Op 31 oktober, raakte bekend dat de energiereus die subsidies binnenhaalde, waarna de onduidelijkheid over de vergunning - ook bij haar coalitiepartners - nog tien dagen duurde.

Bovendien onderhandelden de Vlaamse meerderheidspartijen de voorbije weken hard over een klimaatplan, waarbij de weigering van de vergunning niet ter sprake kwam.

Demir

Op het kabinet-Demir klinkt het dat het om een normale procedure gaat. Een vergunningsbeslissing wordt na ondertekening nog juridisch en technisch nagekeken, luidt de uitleg. Ook bij de beslissing van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant over de Vilvoordse gascentrale zaten er 15 dagen tussen de ondertekening en de bekendmaking.

Demir sprak niet over de beslissing met haar collega-ministers, ook niet tijdens de onderhandelingen over het Vlaamse klimaatplan. 'Op zo'n moment bespreek je niet elke vergunning waar je individueel voor bevoegd bent', zegt ze.

Maar daar lijken haar coalitiepartners het niet helemaal mee eens. De kwestie zorgde woensdagochtend voor het nodige ongenoegen binnen de Vlaamse meerderheid, zo vernam De Tijd bij verschillende bronnen.