Demir bestrijdt houtimport uit Chili en Rusland voor biomassa

Dat Vlaanderen 1,5 miljoen ton hout zal importeren voor de Gentse biomassacentrale is een doorn in het oog van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Ze vraagt de Vlaamse regering op te treden.

Hout van over de hele wereld zal de komende jaren de biomassacentrale Rodenhuize in de Gentse kanaalzone bevoorraden. De eigenaar nv Max Green rekent op 1,5 miljoen ton houtafval uit Rusland, Chili en Canada. De biomassacentrale - een samenwerking tussen het energiebedrijf Engie en de Antwerpse holding Ackermans & van Haaren - verbrandt het houtafval om elektriciteit op te wekken. De Gentse biomassacentrale is met een vermogen van 205 megawatt de grootste in ons land.

Maar Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft bedenkingen bij de exotische herkomst van het houtafval. Ze vraagt zich af of het hout wel duurzaam is en niet beter geschikt is om te gebruiken als industriële grondstof. 'Als we in Vlaanderen extra bos beschermen en aanplanten, kunnen we toch moeilijk toestaan dat de taiga in Rusland wordt gekapt om in onze achtertuin op te stoken', zegt haar kabinet.

Regering beslist

Dat bij de ontginning in Siberië en Chili volgens rapporten van de internationale Forest Stewardship Council sprake is van corruptie, illegale boskap, uitbuiting van arbeiders en het vernietigen van beschermde biotopen en diersoorten doet ook de wenkbrauwen fronsen. 'Als het werkelijk om zulke feiten zou gaan, dan blijft van die houtstroom weinig duurzaamheid over', zegt Demir.

De minister kan de levering van de 1,5 miljoen ton hout aan de biomassacentrale evenwel zelf niet weigeren. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is bevoegd voor die vergunning. Dat was in het verleden een automatisme, tenzij de bevoegde minister het dossier binnen tien dagen naar de Vlaamse regering 'evoceert'. Omdat Demir dat gedaan heeft, kan de ministerraad binnenkort beslissen of hij de houtstroom aan banden legt.

Hernieuwbaar

Demir stelt ook een externe expert aan om te oordelen over de herkomst van de houtstromen. Sowieso stelt ze zich vragen bij grootschalige opwekking van energie uit biomassa, die wel hernieuwbaar maar niet CO2-zuinig is. Uit cijfers uit 2019 blijkt dat nog altijd 35 procent van de groene stroom in Vlaanderen opgewekt wordt door verbranding van biomassa, al zitten daar ook veel kleinere landbouwinstallaties bij.

Op dit moment geeft Vlaanderen al geen steun meer aan nieuwe grote biomassa-installaties. Voor de Gentse centrale werd de steun in 2018 nog met vijf jaar verlengd, waardoor die nog altijd kan rekenen op groenestroomcertificaten. 'Het enige wat de huidige minister kan doen is waken over de houtstromen', zegt haar woordvoerder.