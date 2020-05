Demir en Jambon willen af van verbod op tweedeverblijvers

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) wil dat het verbod op tweedverblijvers zo snel mogelijk verdwijnt. Ze vindt dat het verbod tot minstens 8 juni niet langer te motiveren is. Vlaams minister-president en partijgenoot Jan Jambon steunt haar in die oproep.

We geven mensen de verantwoordelijkheid om zelf risico's te vermijden.

Nochtans besliste de Nationale Veiligheidsraad vorige week nog dat de regels niet versoepeld zouden worden tot 8 juni. Eerder werd nog 18 mei als streefdatum vooropgesteld. Honderden tweedeverblijvers hebben daarom de krachten gebundeld en stellen samen de staat in gebreke. Ze eisen 50 euro voor elke dag dat ze niet naar hun tweede verblijf kunnen, met terugwerkende kracht vanaf 23 maart.

Ook bij de kustburgemeesters was gemor te horen, omdat een inreisverbod niet te controleren valt. Daarop volgde overleg waarbij gekozen werd voor een gefaseerd toelaten van personen aan zee. De kustburgemeesters willen de voorkeur gevan aan tweedeverblijvers en dagjestoeristen pas weer toelaten wanneer de restaurants en cafés opnieuw openen.

Verwende ettertjes

Het is de Nationale Veiligheidsraad die beslist wanneer en hoe tweedeverblijvers terug welkom zijn aan de kust. Maar als het van Demir afhangt, kan dat zo snel mogelijk. Ze verwijst naar viroloog Marc Van Ranst, die het verbod een slechte maatregel noemt en stelt dat het virologisch geen enkel nut heeft als mensen sociale afstand bewaren.

'Natuurlijk zullen maatregelen nodig zijn om te verhinderen dat mensen samenhokken in toeristische hotspot', zegt ze. 'Dat is de verantwoordelijkheid van de lokale overheden en vooral de mensen zelf. We geven mensen de verantwoordelijkheid om zelf risico's te vermijden.'