Demir geeft boeren geen uitstel voor bemesting

Ondanks de vraag van landbouworganisaties weigert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een verlenging van de uitrijregels van dierlijke vloeibare mest. De Boerenbond reageert teleurgesteld.

De natste zomer sinds 1833 leidde tot een achterstand in de tarweoogst. Op veel percelen is de tarwe nog niet gemaaid, op andere ligt het stro nog te drogen. Dat betekent dat veel boeren hun velden nog niet konden bemesten. De Boerenbond en andere landbouworganisaties vroegen de deadline - dinsdag - van de uitrijregeling te verlengen tot 10 september. Maar daar gaat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet op in.

Landbouwers hebben geen kantoorjob waarin je zomaar strenge deadlines kan handhaven. Vanessa Saenen Woordvoorder Boerenbond

‘Nochtans bestaat een Europees wettelijk kader dat in een bepaalde soepelheid voorziet bij extreme weersomstandigheden’, zegt Vanessa Saenen, de woordvoerster van de Boerenbond. ‘Landbouwers hebben geen kantoorjob waarin je zomaar strenge deadlines kan handhaven. Het is heel jammer dat de minister niet op onze vraag is ingegaan.’

In Wallonië mogen landbouwers wel bemesten tot 15 september.

Ook het kabinet-Demir verwijst naar Europa. ‘De Europese Commissie tikt ons al jaren op de vingers omdat onze waterkwaliteit slecht is. Een uitstel van de uitrijregeling zou leiden tot de uitspoeling van bijkomende nutriënten, waaronder stikstof, in het oppervlakte- en grondwater’, zegt Andy Pieters, de woordvoerder van Demir.

De minister geeft de landbouwsector wel uitstel tot 30 september voor het planten van vanggewassen. Die gaan de uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, tegen.

Veel boeren blijven dus met hun mest zitten. Minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) zegt dat ‘het belangrijk is dat landbouwers voldoende opslagcapaciteit hebben om mest op het land te brengen als die maximaal kan worden opgenomen door de groeiende planten, in het voorjaar.’ Demir roept op het surplus aan dierlijke vloeibare mest dat niet op de grond kan worden gebracht, af te voeren naar mestverwerkingsinstallaties. Maar dat kan niet zonder kosten te maken.

Of de mestverwerkingscentra over voldoende capaciteit beschikken om die extra mest om te werken is onduidelijk. Thomas Vannecke van het Vlaams Centrum voor Mestverwerking zegt dat de operationele capaciteit niet zomaar uitgebreid kan worden. ‘We waarschuwden vorig jaar al dat de opslagcapaciteit voor effluent - een restproduct dat ontstaat bij de mestverwerking en dat als kaliummeststof gebruikt wordt - beperkt is.’