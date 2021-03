Demir geeft tegengas tegen gascentrales

Demir lijkt vooral het stof te zien. Ze vervroegt de evaluatie van haar luchtbeleidsplan met drie maanden om de impact van de gascentrales te meten. De evaluatie, die nu voor de zomer zal gebeuren, komt daarmee voor de finale beslissing van de federale regering over de sluiting van de kerncentrales. Die is gepland in november, enkele weken nadat de Europese Commissie zich zal hebben uitgesproken over de mogelijkheid tot staatssteun voor de gascentrales.