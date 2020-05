Demir investeert 10 miljoen euro in groene warmte

Eerder dit jaar lanceerde Demir, in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap, een oproep naar warmteprojecten. De bedoeling was ondernemers te steunen die investeren in warmtepompen of biomassa en die warmteoverschotten gebruiken via warmtenetten. 'Door het potentieel van restwarmte te benutten kunnen we grote winsten boeken voor het klimaat', aldus de minister.