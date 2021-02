Demir lanceert nieuwe call voor warmteprojecten bedrijven

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft 23 projecten geselecteerd, die inzetten op groene- en restwarmte, waarvoor 10 miljoen euro steun wordt vrijgemaakt. Voor dit jaar is al een nieuwe call gelanceerd.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lanceerde, in samenwerking met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in het najaar van 2020 een tweede oproep voor klimaatvriendelijke warmteprojecten. Ze wil ondernemingen stimuleren om te investeren in warmtepompen of biomassa en om warmteoverschotten te gebruiken.

33 voorstellen werden ingediend, waarvan 23 projecten steun krijgen. Het grootste deel van het budget, zowat 7 miljoen euro, gaat naar meer dan elf bijkomende kilometers aan warmtenetten. De bestaande warmtenetten van Roeselare, Kuurne en Brugge worden uitgebreid. In Antwerpen wordt de Slachthuissite een nieuwe schakel in het masterplan voor warmtenetten. In Gent worden de nieuwe dokken verder van een warmtenet voorzien.

Chocolade

Er zijn drie grote restwarmteprojecten. Puratos zal in haar chocoladefabriek in Erembodegem restwarmte gebruiken. FrieslandCampina zal die technologie toepassen om de melkproductie in haar vestiging in Aalter energiezuiniger te maken. Het pigmentbedrijf Kronos zal zijn restwarmte delen met het nieuwe bedrijf Green Create W2V Ghent.

Ik hoop dat die projecten een inspiratie kunnen zijn voor andere ondernemingen om hun restwarmte een nieuwe bestemming te geven. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

'We hebben gefocust op de projecten die het meeste klimaatwinst boeken in verhouding tot de aangevraagde steun', benadrukt minister Demir. 'Ik hoop dat die projecten een inspiratie kunnen zijn voor andere ondernemingen om hun restwarmte een nieuwe bestemming te geven. Wie geen restwarmte heeft of kan gebruiken, kan een klimaatvriendelijke oplossing vinden in groene warmte', zegt Demir.