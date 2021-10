Demir legt renovatieplicht op tafel Vlaamse regering

Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) legt vrijdag op de klimaatministerraad van de Vlaamse regering het voorstel op tafel om renovaties verplicht te maken bij de verkoop van energieverslindende woningen. Daar worden premies aan gekoppeld. Dat is aan De Tijd bevestigd.

Werkgevers en werknemers gaven vorige week in een advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen al de voorzet. Ze pleitten voor een verplichte renovatie van woningen. Daarmee kan Vlaanderen een grote sprong voorwaarts maken in het reduceren van de CO2-uitstoot. Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) legt vandaag ook een uitgewerkt voorstel daarover op tafel van de Vlaamse klimaatministerraad, vernam De Tijd.

De bedoeling is dat de kopers na de aankoop van een woning een periode van enkele jaren krijgen om het huis te renoveren, zodat de CO2-uitstoot fors wordt beperkt. Het voorstel slaat op oude energieverslindende woningen met een slechte EPC-waarde. Naar welk niveau die woningen moeten worden opgetrokken, is voer voor discussie.

De minister koppelt de verplichte renovatie meteen aan een premiestelsel zodat het 'haalbaar en betaalbaar' blijft, wat haar mantra is in de klimaatdiscussie. Ze voorziet in een extra renteloze lening voor wie moet renoveren boven op alle bestaande premies.

De N-VA voerde twee jaar geleden nog de voorstellen over zo'n renovatieplicht af, net zoals de kilometerheffing. Het waren de twee cruciale dossiers die toen op tafel lagen om de CO2-uitstoot met 35 procent te reduceren, zoals de doelstelling is. Door het schrappen van die maatregelen is maar een vermindering van 32,6 procent van de CO2-uitstoot in zicht.

Vlaams klimaatministerraad

Demir herneemt daarom die renovatieplicht. Van een kilometerheffing is nog altijd geen sprake. Demir drong er bij al haar collega's in de Vlaamse regering ook op aan na te gaan hoe zij een tandje kunnen bijsteken. De vraag is bijvoorbeeld nog in hoeverre minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) bereid is om alweer een inspanning te vragen van de landbouwsector, die een sleutelrol speelt in het reduceren van de CO2-uitstoot.

Alle voorstellen worden vandaag besproken op een Vlaamse klimaatministerraad, waarna Demir naar de klimaattop in Glasgow kan trekken. Maar de verwachting is niet dat vandaag al kan worden geland. Er is nog een plenaire vergadering in het Vlaams Parlement, waar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) present moet zijn. En later op de dag heeft Crevits nog verplichtingen.

De kans is dus groot dat de Vlaamse regering tijdens de herfstvakantie stevig aan de bak moet gaan, wil Demir niet met lege handen naar Glasgow vertrekken. Ze heeft er naar verluidt al mee gedreigd niet te gaan als er geen deftig Vlaams klimaatakkoord uit de bus komt.