Demir maakt 122 miljoen vrij voor 4.000 hectare extra bos

'We willen een gebied dat 20 keer Monaco bestrijkt bebossen in Vlaanderen.' Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bij de lancering van haar 'bosuitbreidingsplan', waarvoor ze 122 miljoen euro vrijmaakt.

De ambitie van de Vlaamse regering is om 4.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. En dat vraagt dat een tandje wordt bijgestoken. 'Business as usual is geen optie', zegt Demir. 'Daarom wordt maar liefst 122 miljoen euro uitgetrokken om die doelstelling te realiseren.'

Private eigenaars en natuurverenigingen gaan we financieel sterker ondersteunen dan vandaag het geval is. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

De Vlaamse overheid en de lokale besturen moeten samen 2.000 hectare extra bos realiseren. De andere 2.000 hectare zullen worden aangeplant door de natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en de private eigenaars, allemaal met de financiële steun van Vlaanderen. 'Private eigenaars en natuurverenigingen gaan we financieel sterker ondersteunen dan vandaag het geval is', aldus Demir.

De minister wil niet alleen een inspanning doen in natuur- en bosgebieden. 'Door de coronacrisis weten we hoe groot het belang van natuur in de buurt van ons allemaal is. We gaan daar uiteraard op inspelen: tiny forests, stadsrandbossen en speelbossen', aldus Demir.

Obstakels wegnemen

Ze wil ook zoveel mogelijk obstakels wegnemen. Zo wil ze de mestwetgeving aanpassen om gronden sneller vrij te kunnen maken voor bebossing. Daarbij wil ze ook de subsidiemechanismes efficiënter maken.