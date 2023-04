Demir niet onder indruk van verzet Somers tegen knip in groenestroomcertificaten

Dat Bart Somers, de liberale topper in de Vlaamse regering, het plan van minister Zuhal Demir om te knippen in de groenestroomcertificaten niet meer ziet zitten, doet de potjes in de regering voorlopig niet overkoken. 'Een echt hoofdpijndossier lijkt het niet te worden', luidt het in de entourage van minister-president Jan Jambon.