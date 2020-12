Demir niet opgezet met Europees klimaatakkoord

Bij de uitwerking van het Europese klimaatplan zal kostenefficiëntie geen prioriteit krijgen, zegt minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). 'Geen goede zaak.'

Afgelopen nacht bereikten de Europese leiders een klimaatakkoord, dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent moet verminderen. De Vlaamse regering had enkele voorwaarden vooropgesteld die premier Alexander De Croo (Open VLD) moest verdedigen in de onderhandelingen. Zonder spijkerharde garanties over de spreiding van de inspanningen over de lidstaten mocht hij niet akkoord gaan.

Terwijl De Croo opgetogen communiceerde dat 'België zich volmondig achter de Europese ambities schaart' en dat 'alle principes verankerd zijn', is Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) minder tevreden. Een van de voorwaarden ging over kostenefficiëntie. Voor de huidige verdeling van de inspanningen geldt het bruto binnenlands product (bbp) per capita als verdeelsleutel: hoe meer een land per inwoner produceert, hoe sterker het zijn CO 2 -uitstoot moet terugdringen.

Maar het kabinet van Demir vreest dat België daardoor meer moet bijdragen dan andere landen en dat het goedkoper zou zijn als landen zoals Polen en Hongarije zich sterker inspannen. 'Voor België ligt het doel op 35 procent, terwijl landen zoals Polen de uitstoot maar met 0 tot 7 procent moeten terugdringen', zegt Andy Pieters, de woordvoerder van Demir. 'Maar België, en dus ook Vlaanderen, staat al veel verder met zijn klimaatambities. Met een investering van bijvoorbeeld 1 miljoen euro kan je in Polen veel meer vooruitgang teweegbrengen dan in België.'

Met een investering van 1 miljoen euro kan je in Polen veel meer vooruitgang teweegbrengen dan in België. Andy Pieters Woordvoerder Zuhal Demir

Volgens Pieters is het document met de Europese conclusies hetzelfde als het voorstel dat vorige week door de Vlaamse kernministerraad werd afgewezen. 'Premier De Croo heeft inspanningen gedaan om de kostenefficiëntie als parameter voor de verdeling vast te leggen. Maar in het uiteindelijke akkoord is die niet opgenomen.' Aan een andere voorwaarde van de Vlaamse regering, flexibiliteit bij de aankoop van hernieuwbare energie, werd wel voldaan.