Demir schakelt extra milieu-inspecteurs in

De onderinvestering in de inspectiediensten kwam de politiek op kritiek te staan in het PFAS-schandaal. Tijdens de zittingen van de parlementaire onderzoekscommissie spraken topambtenaren van de inspectiediensten over een gebrek aan middelen en personeel om onder meer de 3M-fabriek in Zwijndrecht afdoende te controleren. Volgens Demir wordt daarom ook geïnvesteerd in 'milieutoezichthouders met een eigen specialisatie zoals gevaarlijke stoffen als PFAS'.

Volgens Demir is dat een foute lezing. 'Die 1,8 miljoen is de besparing voor heel het departement Omgeving die in het regeerakkoord is ingebed', meldt haar kabinet. 'We snijden in het budget, bijvoorbeeld met een daling van de administratieve kosten met 1 procent, maar dat betekent niet dat we hakken in het aantal handhavers.'