Demir vergunt controversiële verbrandingsoven

Het dossier is al lang voer voor debat in het gemeentebestuur. Niet alleen staan de coalitiepartners N-VA en sp.a tegenover elkaar, ook in de lokale afdelingen van de N-VA zelf is er onenigheid. Het verwijt is dat niet gekozen is voor het meest ecologische alternatief, zoals een installatie in de haven van Antwerpen. 'De beslissing toch een vergunning af te leveren is niet onverwacht, maar ze druist wel in tegen de Vlaamse ambities om de afvalberg te verkleinen en de CO2-uitstoot te verminderen', zegt Antwerps sp.a-schepen Tom Meeuws.