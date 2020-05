Demir verlaagt subsidies groene stroom

De Vlaamse steun voor hernieuwbare energie zorgt ervoor dat investeringen in zonnepanelen of windmolens een gegarandeerd rendement halen. Die subsidies waren in januari al eens verlaagd en worden nu verder afgebouwd. Uit een doorlichting bleek dat het gewaarborgde rendement in Vlaanderen hoger ligt dan in onze buurlanden.

Ondanks de 20 miljard euro aan subsidies in het verleden zal Vlaanderen er niet in slagen zijn hernieuwbare-energiedoelstelling van ruim 25.000 GWh in 2020 te halen, laat de minister nog weten. 'We zullen hernieuwbare energie van andere Europese landen moeten aankopen', zegt Demir. 'Zo'n scenario mogen we niet herhalen in de toekomst.'