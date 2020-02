Demir vreest voor een 'Mean Deal'

Europa richtte het Just Transition Fund op om de Green Deal, het ambitieuze klimaatplan van de Europese Commissie, door te voeren. Middelen uit dat fonds moeten lidstaten die nog sterk achterlopen met klimaatmaatregelen helpen om die te realiseren.

Henegouwen

België krijgt maar 68 miljoen euro. Maar uit een ontwerpverordening blijkt nu bovendien dat dat geld niet naar Vlaanderen mag. 'Het bedrag moet voor de Europese Commissie prioritair naar de provincie Henegouwen gaan', zei Demir in het Vlaams Parlement. 'Europa is echt de pedalen kwijt. Als de Europese Commissie haar voorstellen niet bijstuurt, wordt de Green Deal voor Vlaanderen een Mean Deal.' De minister hoopt dat de Commissie haar voorstel wijzigt.