Demir weigert ook vergunning voor gascentrale Tessenderlo

Vlaams minister Zuhal Demir weigert een vergunning voor een gascentrale in Tessenderlo, omdat de stikstofuitstoot gebrekkig in kaart wordt gebracht. Eerder had ze ook die voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem afgewezen.

Tessenderlo Group wil in 2025 op zijn site in de gelijknamige gemeente een tweede grote gascentrale neerpoten, naast de kleinere die er al staat. De chemiegroep, waarvan Luc Tack de grote baas is, heeft vergevorderde plannen voor een centrale van 900 megawatt (MW).

Met zijn plannen deed Tessenderlo eind september mee aan de federale veiling voor subsidies, het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), ook al had het nog geen vergunning. Nu blijkt dat Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geen omgevingsvergunning wil afleveren voor de gascentrale.

Uitstoot

Demir haalt drie redenen aan voor de weigering. De gascentrale zou jaarlijks 342.000 kilogram stikstofoxide (NOx) en 103.000 kilogram ammoniak - beide bevatten stikstof, een voor de natuur schadelijke molecule - uitstoten. De impact van de ammoniakuitstoot werd echter niet apart beoordeeld. Dat is niet in overeenstemming met de voorwaarden voor een vergunning, want de site in Tessenderlo ligt vlak bij beschermde natuur.

Bovendien hield Tessenderlo Group geen rekening met de stikstofuitstoot van de twee centrales samen, wat het negatieve effect op de natuur versterkt. 'We kunnen pas vergunnen als je een significante impact op de natuur kan uitsluiten. Dat was hier duidelijk niet het geval', zegt Demir. Ook was er een negatief advies van de drinkwatermaatschappij Water-link, die water uit het Albertkanaal pompt. De gascentrale zou daarin afvalwater lozen.

De weigering is een streep door de rekening van Tack, die een belangrijke energieproducent in Vlaanderen wil worden. Bovendien rijst de vraag of de bouw van extra gascentrales wel zal lukken in Vlaanderen. Die zijn nodig om de sluiting van de kerncentrales in 2025 op te vangen.

Eerder weigerde Demir al een vergunning voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem. In juli besliste de Vlaams-Brabantse deputatie geen vergunning af te leveren voor een gascentrale in Vilvoorde. Over die centrale moet Demir dit najaar in beroep beslissen of ze alsnog een vergunning krijgt, net zoals over een in Wondelgem.

Testcase

De weigering van de vergunning voor Tessenderlo is een testcase voor de veiling die federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft georganiseerd voor de bouw van nieuwe gascentrales. Tessenderlo kan nog beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. De chemiegroep hangt een stevige boete boven het hoofd. Ook de centrales in Vilvoorde en Wondelgem lopen dat risico, omdat ze hebben meegedaan aan de veiling zonder een vergunning.

De groenen verwijten Demir een politieke agenda - de N-VA is tegen de volledige kernuitstap - te willen doorduwen door geen vergunningen af te leveren voor nieuwe gascentrales. In een reactie benadrukt Demir dat ze 'elk dossier op zijn inhoud beoordeelt' en dat er geen politieke agenda achter schuilgaat. 'Zonder goede argumenten zouden we in beroep ongelijk krijgen. De beslissing over Tessenderlo is geen voorafname op de beslissing over de aanvragen voor Wondelgem en Vilvoorde', zegt Demir.