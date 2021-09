Demir weigert vergunning gascentrale Dilsen-Stokkem

De Duitse energiereus RWE mag geen op gas gestookte elektriciteitscentrale bouwen in het Limburgse Dilsen-Stokkem. Dat vernam De Tijd. Nadat de provincie Limburg de vergunning had geweigerd, doet Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) dat nu in beroep ook.

De gascentrales zijn cruciaal in de plannen van de federale regering voor een kernuitstap. Vijf van de zeven kerncentrales gaan hoe dan ook dicht tegen 2025. Eind dit jaar beslist de regering of ook de laatste twee kerncentrales – Doel 4 en Tihange 3 – dicht gaan. Kerncentrales zijn vandaag belangrijk omdat ze energie opwekken wanneer er te weinig wind waait en zon schijnt om hernieuwbare stroom te produceren. Zonder kerncentrales moeten gascentrales instaan voor die bevoorradingszekerheid.

De beslissing over de gascentrale van Dilsen-Stokkem is het eerste dossier waarover Demir beslist. Later volgt ook nog een beslissing over een gascentrale in Vilvoorde. Ook in Wallonië stoten de plannen voor een nieuwe gascentrale op problemen.