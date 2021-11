Demir weigert vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Electrabel krijgt geen vergunning voor de bouw van haar gascentrale in Vilvoorde. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. De weigering dreigt de federale plannen voor de kernuitstap te doorkruisen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt een ferme streep door de federale plannen voor een kernuitstap. Ze weigert een vergunning uit te reiken aan Engie Electrabel voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde, vernam De Tijd. Die centrale moet ons land van voldoende elektriciteit helpen te voorzien als de federale regering in 2025 de zeven kerncentrales sluit. Ze krijgt daar naar schatting 450 miljoen euro subsidies voor, gespreid over 15 jaar.

Demir kan geen vergunning geven, omdat in de aanvraag geen rekening gehouden wordt met haar stikstofinstructie. Zo werd de impact van de ammoniakuitstoot gebrekkig in kaart gebracht en samengeteld met de NOx-uitstoot. De gascentrale stoot jaarlijks 107.000 kilo ammoniak uit, wat veel schadelijker is voor de natuur dan NOx.

De conclusie dat er een aanvaardbare impact is op het vlak van stikstof is niet correct onderbouwd. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

Electrabel beloofde wel nog de stikstofuitstoot verder te doen dalen, maar kon in de vergunningsaanvraag niet bewijzen hoe dat zou gebeuren. 'De conclusie dat er een aanvaardbare impact is op het vlak van stikstof is niet correct onderbouwd', zegt Demir.

Demir uit zich al langer als fervente tegenstander van de federale kernuitstap. Ze hamert er wel op dat de gascentrales de geijkte Vlaamse procedures moeten volgen. 'Projecten die onze strikte milieuvoorwaarden naleven, kunnen vergund worden, andere niet. Stikstof speelt daarbij een cruciale rol sinds het stikstofarrest. Als ik het dossier toch zou goedkeuren, breng ik de rechtszekerheid van heel wat bedrijven en landbouwers in gevaar', zegt Demir nu.

Vergunning voor Gent

De beslissing over Vilvoorde belandde in beroep op het bord van Demir. In juli weigerde de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant al in eerste aanleg om een vergunning uit te reiken, ondanks meerdere positieve adviezen. Eerder weigerde Demir ook een vergunning voor gascentrales in Tessenderlo en Dilsen-Stokkem.

De kleinere gascentrale van Luminus in Gent krijgt wel een vergunning. Demir: 'Ik ben ook geen fan van een gascentrale in Gent, maar een aanvraag die voldoet aan de milieuvoorwaarden krijgt nu eenmaal een vergunning. Zoals ik altijd gezegd heb, wordt elk dossier op zijn eigen inhoud beoordeeld.'

Met de weigering voor Vilvoorde gaat Demir regelrecht in tegen een advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Die belangrijkste adviescommissie oordeelde vorige week dat Demir een vergunning moet verlenen 'voor onbepaalde duur'. Demir wijst erop dat er een negatief advies was van de gemeente Grimbergen, terwijl de gemeente Machelen een bezwaar indiende.

Beroep

De kans is groot dat Electrabel de beslissing aanvecht in hoger beroep. De vraag is dan wel of het op tijd kan beginnen bouwen om de gascentrale tegen eind 2025 klaar te hebben.

De kans is groot dat Electrabel de beslissing aanvecht in hoger beroep. Het bedrijf heeft 45 dagen tijd om bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) opnieuw verzet aan te tekenen tegen de beslissing van Demir. De vraag is dan wel of Electrabel op tijd kan beginnen bouwen om de gascentrale tegen eind 2025 klaar te hebben. Het duurt gemiddeld 15 maanden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot een uitspraak komt, terwijl Electrabel ervan uitgaat dat de bouw van de centrale nog 2,5 tot 3 jaar in beslag neemt.

Boetes

Het kabinet-Demir is ervan overtuigd dat zijn redenering bij de Raad standhoudt. Zo niet dreigt gezichtsverlies voor de minister van Omgeving.

De impact van de beslissing over Vilvoorde is een stuk groter dan bij de eerder geweigerde vergunningen. Bij de federale subsidieveiling eind oktober kwam de centrale in Vilvoorde als winnaar uit de bus, samen met een ander project van Electrabel om in Awirs bij Luik een nieuwe gascentrale te bouwen. In ruil voor subsidies heeft Electrabel zich geëngageerd beide centrales in 2025 op te starten. Blijkt tegen augustus 2023 dat dat niet lukt, dan riskeert het bedrijf boetes die kunnen oplopen van 4 tot 8 miljoen euro per project.

Federale regering

De kans is groot dat Georges-Louis Bouchez de onzekerheid over Vilvoorde aangrijpt om in de regering voor een laatste keer de forcing te voeren voor het openhouden van de twee jongste kerncentrales. De MR-voorzitter voert vanuit de meerderheid al een tijdje oppositie tegen de kernuitstap, die er vooral op vraag van Groen en Ecolo komt.

'Het CRM (het subsidiemechanisme, red.) garandeert de elektrische bevoorradingszekerheid werd gezegd. Dit is bijna 1 gigawatt minder, het equivalent van een kerncentrale', tweet Bouchez na de beslissing van Demir. 'Is iedereen zich bewust van de risico's waaraan we ons land blootstellen?'

Eind november beslist de federale regering definitief of vijf of zeven kerncentrales sluiten in 2025. Met de gascentrale in Vilvoorde op de helling, kan de roep kerncentrales langer open te houden weleens weerklank krijgen. Vooralsnog leek tussen zes van de zeven regeringspartijen een consensus in de maak over de kernuitstap. De beslissing van Demir kan de kaarten door elkaar schudden, al beseft Bouchez dat de regering niet mag vallen over de kwestie. Dan gaat de kernuitstap gewoon door.

Uitwegen

Als het project in Vilvoorde niet doorgaat, zal federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) noodgrepen moeten bovenhalen om te zorgen dat het licht blijft branden. Er kan bijvoorbeeld een regeling worden getroffen waarbij het subsidiecontract voor Vilvoorde wordt overgenomen door een andere speler die elders in België een gascentrale wil bouwen.