Demir wil energiefactuur van alle Vlamingen met 60 tot 70 euro verlagen

In de nasleep van het federale akkoord om een sociaal tarief van 80 euro op de energiefactuur in te voeren en heffingen te verlagen, wil ook Vlaanderen de energiefactuur drukken. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft daarover een paar voorstellen gedaan aan haar collega's uit de regering.

Demir zou in totaal voor 170 tot 200 miljoen euro aan heffingen en bijdragen uit de energiefactuur willen halen. Dat moet de energiefactuur voor alleenstaanden, gezinnen én de meeste handelszaken in 2022 met 60 à 70 euro lichter maken. 'We leggen de focus met die maatregelen op alle 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. De energiecrisis treft immers al deze mensen', zegt Demir.