Demir zet 3M mes op de keel

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dreigt fabriek 3M Zwijndrecht deels te sluiten

De Vlaamse regering voert de druk op de 3M-fabriek in Zwijndrecht op. De Amerikaanse multinational moet uiterlijk donderdag zwart-op-wit bewijzen dat hij de omgeving niet extra belast met bijkomende PFAS-emissies in de lucht. Anders dreigt minister van Omgeving Zuhal Demir ermee de fabriek te sluiten.

De essentie Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dreigt ermee delen van de 3M-fabriek in Zwijndrecht stil te leggen.

Dat doet ze omdat uit onderzoek blijkt dat 91 procent van de omwonenden te veel PFAS in hun bloed hebben.

3M weigert al weken klaarheid te scheppen over zijn PFAS-uitstoot.

De demarche komt er nadat het bloed van de omwonenden werd onderzocht op de aanwezigheid van de schadelijke stoffen. De resultaten zijn alarmerend. Er zijn amper buurtbewoners die níét te veel PFAS in hun bloed hebben. Slechts 9 procent van de 800 deelnemers aan het onderzoek naar de impact van de vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht had een veilige PFAS-waarde in zijn bloed. 59 procent riskeert op lange termijn gezondheidseffecten zoals complicaties bij de zwangerschap, cholesterolproblemen, diabetes en immuniteitsstoornissen.

Waarnemers zien in de actie van Demir een ultieme poging om duidelijke antwoorden te krijgen van 3M. Al weken antwoordt het chemieconcern niet op de vragen van de overheid. 'Ik denk niet dat de minister het echt tot een sluiting wil laten komen', zegt hoogleraar publiekrecht Isabelle Larmuseau (KU Leuven). 'Als ze de fabriek effectief sluit, zou dat ongezien zijn. Tegelijk zou dat pijnlijk zijn voor de overheid zelf. Fabrieken stilleggen is geen normale manier van werken. Het zou verdoezelen dat de overheid gefaald heeft. De problematiek in Zwijndrecht smeult al jaren. De overheid had het bedrijf tijdig via de geijkte wegen in de juiste richting moeten laveren.'

Poets geregeld

Intussen roept het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid mensen uit de buurt op hun levensstijl aan te passen. 'Wij adviseren dat in een straal van 3 kilometer kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, immuunverzwakte personen of zwangere vrouwen geen zelfgeteelde groenten meer eten', zegt woordvoerder Joris Moonens. 'Tot 5 kilometer is het aangewezen zelfgeteelde groenten zeer goed te wassen voor consumptie. In de 3 kilometerzone raden we ook af grondwater te gebruiken voor consumptie en is het aangewezen de handen geregeld te wassen, zeker voor de maaltijd, en het huis regelmatig te poetsen met water. Eieren van eigen kippen eten was al afgeraden in de zone van 5 kilometer, dat blijft zo.'

91% Te veel PFAS 91% van 800 onderzochte buurtbewoners van de 3M-fabriek heeft te veel PFAS in zijn bloed.

3M reageert niet op vragen van de pers. Het stuurde wel een communiqué de wereld in, waarin het in twijfel trekt dat PFAS schadelijk zijn voor de gezondheid. Het wil naar eigen zeggen zijn wetenschappelijke inzichten ook delen met bezorgde bewoners en in dialoog gaan met de overheid.