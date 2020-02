Demir zwaait met groene subsidies voor bedrijven

De Vlaamse overheid investeerde tot nu toe vooral in zonne- en windenergie. Met warmte komt daar een derde pijler bij. Er komt een subsidieronde voor bedrijven die willen investeren in grote zonneboilers, centrale warmtepompen, biomassa of biomethaan, of voor projecten om warmteoverschotten te gebruiken of om warmte uit te wisselen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) maakt daarvoor 13 miljoen euro vrij.