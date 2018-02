Descheemaecker krijgt lagere vergoeding bij De Lijn

De Vlaamse regering zette haar bestuurdersvergoedingen af tegenover vergelijkbare organisaties. In een twintigal organisaties, zoals De Lijn, moeten de vergoedingen naar omlaag.

In 23 organisaties van de Vlaamse overheid liggen de bestuurdersvergoedingen hoger dan in vergelijkbare organisaties. Dat blijkt uit een studie die Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bestelde bij Hudson.

Van de ongeveer tweehonderd instellingen die onder de Vlaamse overheid vallen, kennen er een zestigtal geen vergoedingen toe aan hun bestuurders. De grote meerderheid kent een vergoeding uit die minder is of gelijk staat aan vergelijkbare organisaties de publieke en de private sector. In een twintigtal organisaties ligt de vergoeding hoger dan wat Hudson voor vergelijkbare organisaties aanbeveelt.