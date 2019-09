Dewinter strooit zout in wonde over Vlaamse regering

Het Vlaams Parlement startte maandag het parlementaire jaar zonder nieuwe Vlaamse regering. Een pijnlijke primeur die Filip Dewinter (Vlaams Belang) extra in de verf zette.

‘Deze vergadering zal, bij gebrek aan een regering - Wallonië en Brussel zijn ons helaas voor geweest - bijzonder kort zijn.’ Als parlementslid met de meeste jaren op de teller mocht Vlaam Belang-veteraan De Winter maandag de vergadering van het Vlaams Parlement openen. Het was de eerste keer dat het Vlaams halfrond het parlementaire jaar opende zonder Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Dewinter strooide met plezier zout in die wonde. ‘Hoewel de kiezer op 26 mei bij de verkiezingen een duidelijk democratisch signaal heeft gegeven, blijkt dat niet door iedereen even goed te zijn begrepen’, sprak hij het parlement toe. ‘Een signaal dat spijtig genoeg overigens genegeerd dreigt te worden, als ik de regeringsvorming als observator gadesla. Vlaanderen heeft niettemin recht op een democratisch bestuur - parlement én regering - dat binnen een redelijke termijn rekening houdt met de verzuchtingen en vooral met de uitslag van de verkiezingen.’

De oppositiepartij Groen probeerde de ontslagnemende regering nog uit te dagen en een verklaring te ontlokken, maar tijdelijk minister-president Liesbeth Homans (N-VA) liet die kelk aan zich voorbij gaan. Vlaams N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele beloofde zijn Groen-collega Björn Rzoska dat hij niet lang meer op zijn honger zou blijven en er snel een nieuwe Vlaamse regering zal zijn.

Maar de werkzaamheden in het halfrond maandag en woensdag vertragen de laatste rechte lijn van de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Dinsdag komen de toponderhandelaars opnieuw samen, maar pas donderdag zullen ze ‘op volle sterkte’ kunnen voortwerken, luidt het.

Begroting

De N-VA, Open VLD en CD&V buigen zich in die laatste rechte lijn over de begroting voor de komende jaren. Er liggen heel wat verlanglijstjes op tafel zoals extra geld voor de gehandicaptensector. De vraag is of de toekomstige Vlaamse regering al in het begin van de regeerperiode een begroting in evenwicht nastreeft of dat pas op het einde van de regeerperiode wordt gemikt. De N-VA zet de deur voor een later evenwicht op een kier, berichtte De Tijd afgelopen weekend.

N-VA-onderhandelaar Theo Francken bevestigde op Radio 1 dat ‘een evenwicht tegen het einde van de legislatuur het doel is’. Francken ziet niet hoe de verschillende beleidskeuzes en de bijhorende budgettaire inspanningen anders ‘in elkaar gepuzzeld’ kunnen worden. ‘Je moet al die zaken in balans krijgen.’

De begrotingsdiscussie hangt samen met die over een reeks inhoudelijke knelpunten waar de toponderhandelaars het eerder niet over eens zijn geraakt, onder meer in het onderwijs en het welzijnsbeleid. De discussies beloven nog moeilijk te worden, maar de landing is volgens iedereen in zicht. Het blijft de bedoeling deze week de inhoudelijke discussie af te ronden, maar mogelijk raakt dat inhoudelijk akkoord pas dit weekend rond.