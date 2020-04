Deze 85 woon-zorgcentra krijgen 11.000 testkits

De woon-zorgcentra krijgen in totaal 11.000 testen voor corona. Die worden verdeeld over 85 van de meer dan 800 rusthuizen in Vlaanderen. Daarvan zijn 55 centra prioritair omdat ze een hoog aandeel bewoners of personeel hebben met coronaklachten, of een hoog risico op een uitbraak. In die centra wordt iedereen getest. Daarnaast zijn 30 centra willekeurig geselecteerd. Daar zijn weinig of geen gevallen van corona vastgesteld. Alleen de bewoners worden er getest, om na te gaan of een onzichtbare verspreiding plaatsvindt bij bewoners zonder ziekteklachten.