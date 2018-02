Dienstencheques gaan almaar vaker naar buitenlanders

Al 42 procent van poetshulpen heeft buitenlandse roots

De kans wordt almaar groter dat de poetshulp die Vlamingen met dienstencheques betalen buitenlandse roots heeft. In 2016 was minstens 42 procent van de werknemers in de sector bij zijn geboorte geen Belg of had hij een ouder die niet als Belg geboren was. Dat blijkt uit het jongste evaluatierapport over de dienstencheques van de Vlaamse overheidsdienst Werk.

Het werkelijke aantal werknemers met buitenlandse roots ligt wellicht nog iets hoger, want van 6 procent van de werknemers weet de dienst Werk niet welke origine ze hebben. 52 procent van de werknemers wordt als Belg gecatalogeerd.

Verslaving

Het aantal werknemers met buitenlandse roots is in korte tijd fors gestegen. In 2008 was nog 66 procent van de dienstenchequewerknemers in Vlaanderen van Belgische afkomst, wijzen cijfers van de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) uit.

De veranderende verhoudingen zijn vooral een gevolg van de dienstenchequeverslaving van de Vlaming. Vorig jaar werden een recordaantal van 83 miljoen dienstencheques gebruikt, fors meer dan enkele jaren geleden. Het zijn vooral werkkrachten van buitenlandse origine die de toegenomen vraag naar huishoudhulp opvangen.

Poolse

‘Met een boutade zeg ik soms: de dienstencheques zijn de meest succesvolle Poolse tewerkstelling ooit’, zegt Ive Marx, die sociaaleconomische wetenschappen doceert aan Universiteit Antwerpen. Volgens hem zijn de dienstencheques hun doel volledig voorbijgeschoten. ‘Ze waren bedoeld om laagopgeleiden die maar moeilijk werk vinden aan een job te helpen. Maar het is een systeem geworden dat mensen uit de middenklasse op kosten van de belastingbetaler van een poetshulp moet voorzien.’

Een uur huishoudhulp kost 9 euro, maar is fiscaal aftrekbaar waardoor de uiteindelijke kostprijs voor de consument op 6,70 euro ligt. De overheid legt daar zo’n 15 euro boven op. Om dat te financieren betaalt Vlaanderen jaarlijks 1,3 miljard euro.

Oost-Europa

‘Om aan de vraag te voldoen gingen bedrijven op zoek naar sterke profielen. Ze vinden die heel vaak in Oost-Europa’, zegt Marx. ‘De laagopgeleide zwakke werknemers voor wie het systeem was bedoeld, vallen steeds vaker uit de boot. Dat is voor alle duidelijkheid niet de schuld van die bedrijven, maar van een overheid die haar beleid niet wil aanpassen.’