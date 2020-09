Diependaele eist 'ruim 3 miljard' uit Europees herstelfonds

N-VA-minister Matthias Diependaele eist dat de Belgische miljarden uit het Europees herstelfonds onder de deelstaten verdeeld worden. 'Het is de logica der dingen dat Vlaanderen ruim 3 miljard krijgt.'

In het Europees Parlement maakte commissievoorzitter Ursula Von der Leyen woensdag nog eens duidelijk hoe ze het economisch herstel na de coronacrisis op gang wil brengen. Onder andere met een herstelfonds van 750 miljard euro, waarvan zo'n 300 miljard in de vorm van subsidies.

Voor België is 5,15 miljard weggelegd. Het spreekt voor zich dat die middelen voor een groot deel aangewend worden voor investeringen in het klimaat, want de Europese Commissie heeft de doelstellingen van haar Green Deal zopas nog maar eens aangescherpt.

Bij de lopende onderhandelingen voor een federale Vivaldi-regering wordt al rekening gehouden met die Europese middelen. Maar Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wijst erop dat die miljarden niet op het federale niveau thuishoren.

Ik ben blij dat N-VA nu ook het belang van Europa inziet. Niet zo lang geleden noemde minister Demir de Green Deal nog een Mean Deal.' Robrecht Bothuyne CD&V

'Het is de logica van onze staatsstructuur dat dat geld verdeeld wordt tussen de deelstaten. Het zijn de deelstaten en lokale niveaus die het gros van de productiviteitsverhogende overheidsinvesteringen doen. Als we die 5,15 miljard euro correct verdelen tussen de deelstaten, moeten we kunnen rekenen op ruim 3 miljard voor Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen bieden wat Europa vraagt, namelijk investeringen die de welvaart en economische slagkracht verhogen. En ik denk dat Wallonië dat geld ook zeer nuttig kan gebruiken, omdat de regio nog met oude industrieën zit.'

De demarche van Diependaele is een N-VA-initiatief. Er werd niet over overlegd met de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open VLD, die ook aan een federale Vivaldi-regering werken. Sinds N-VA uit de federale formatie is gegooid, wordt de spanning opgebouwd.

CD&V akkoord